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想當盟友？ 百度調整AI策略 力挽蘋果百億美元大訂單

記者林宸誼／綜合報導
百度企圖力挽蘋果AI大單，將重新審視自身策略。(路透)
百度企圖力挽蘋果AI大單，將重新審視自身策略。(路透)

蘋果在中國的AI合作方可能生變。日前傳出蘋果正與騰訊和字節跳動商談將兩家公司的AI模型整合到在中國銷售的iPhone中。然而值得注意的是，最初傳聞稱百度是蘋果的合作方，但雙方在技術和隱私問題上存在分歧。如今，蘋果急著找到在中國合作AI的盟友，百度或重新審視策略，力挽這筆超過百億美元的大訂單。

為了盡快提振iPhone在中國的銷量，並探索Apple Intelligence的商業模式，蘋果需要盡快敲定中國的AI合作夥伴。而對在大模型領域「起個大早」的百度而言，如果因為失去合作夥伴蘋果而被擠壓到自身的AI市占，或許需要重新審視自身的戰略。

第一財經日報報導，蘋果對AI功能落地終端產品頗為重視。在11月蘋果的業績交流會上，蘋果CEO庫克就提到，Apple Intelligence代表蘋果產品新篇章開始。

從目前的情況看，鑑於百度被認為是蘋果在中國最有可能合作的AI廠商之一，如果兩家意見出現分歧，為了加快AI功能落地，蘋果可能會加快尋找新的合作方。

蘋果今年6月推出基於大模型的Apple Intelligence功能。11月，Apple Intelligence從美國開始推出，後續有一個版本對英國、澳洲、加拿大、愛爾蘭和紐西蘭進行了本土化。

此外，蘋果還計畫在明年4月增加更多語言。在海外，蘋果還與OpenAI合作，ChatGPT本月已全面接入蘋果iPhone、iPad和Mac。

而在中國，蘋果AI功能落地暫無確定的時間表。庫克先前在訪華期間表示，蘋果正在努力完成，在中國市場推出Apple Intelligence的監管流程。

蘋果今年的新機iPhone16上市後，短時間內似乎並未大幅扭轉iPhone在中國銷售量下降的狀況。一些市場分析機構認為，Apple Intelligence為蘋果帶來的iPhone銷量增長不會那麼快體現，須隨AI功能分階段，在不同地區推出而體現。

AI iPhone Apple

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