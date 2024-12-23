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蔚來最貴新車ET9 預售價80萬元 叫陣保時捷等國際豪車

記者謝守真／綜合報導
蔚來公布首款行政旗艦轎車ET9。（取材自官網）
蔚來公布首款行政旗艦轎車ET9。（取材自官網）

中國汽車品牌蔚來近日一口氣推出公司旗下「最貴的」和「最便宜的」車款，其中，高價車型「ET9」相較於蔚來其他車型定位更高階，預售價約80萬元（人民幣，下同，約10.9萬美元）。蔚來董事長、CEO李斌強調，ET9主要要與保時捷、賓士等國際知名高階品牌展開較量。

中國基金報指出，李斌21日晚間在2024蔚來日（NIO Day 2024）上發布智慧電動行政旗艦車型ET9和第三品牌螢火蟲FIREFLY。而蔚來的上述動作，正凸顯其多品牌策略全面實施，以及進入中國更高階市場和搶抓下沉市場的野心。報導稱，李斌對ET9寄予厚望，發表會長達近3小時，其中近2小時是在介紹ET9。

發表會隔天，李斌22日透露，999台蔚來ET9首發版車型已經全部賣完。李斌表示，ET9一個月要能賣 1000台就很開心了，ET9作為一款特別貴的車，肯定是需要大家多看多體驗的，所以肯定是超出我們預期的。

鈦媒體提到，相較於蔚來其他車型，ET9的定位更高階，預售價達80萬元，其配備100千瓦時電池，一次充電可行駛650公里，可實現充電五分鐘續航255公里，這款車型最早將於明年3月交付。

李斌解釋該車型推出意義時說，ET9非常體現蔚來在技術創新、體系創新方面的一些追求；作為一款技術旗艦車型，ET9能讓大眾更容易感知到蔚來500多億研發費用花在哪。他稱，ET9是蔚來十年科技創新的結晶之作，代表全球智慧電動車創新的最新突破。

同時，作為旗艦車型，蔚來ET9將整合該公司先進技術，進一步強化蔚來在技術創新的品牌形象，有望讓蔚來在高階行政用車市場打開局面。李斌強調，ET9主要競爭對手不在中國國產豪車，而是要和BBA（賓士、BMW、奧迪）、保時捷等競爭，蔚來作為高階品牌，肯定還要進入BBA的行政用車市場。

電動車 CEO

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