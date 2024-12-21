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中12月LPR利率按兵不動 今年1年期、5年期降幅歷年最大

記者陳政錄／綜合報導
中國12月貸款市場報價利率出爐，連續第二個月持平。分析師指出，未來仍有下調空間。（中通社）
中國12月貸款市場報價利率出爐，連續第二個月持平。分析師指出，未來仍有下調空間。（中通社）

中國2024年最後一期貸款市場報價利率（LPR）出爐，1年期LPR為3.10%，5年期以上LPR為3.60%，皆與前值保持一致，連續兩個月「按兵不動」。縱觀全年，1年期和5年期以上LPR分別下調35個基點和60個基點，降幅均為歷年最大。分析指，未來仍有下調空間。

中國中信證券首席經濟學家明明指出，儘管美國聯準會12月降息1碼（0.25個百分點），但對於後續降息空間的表述整體偏鷹；考慮到當下中美匯率風險仍高，本次LPR報價未降息也可能是兼顧內外政策環境，平衡穩匯率和寬貨幣目標下的選擇。

今年以來，中國人民銀行（中國央行）多次調降政策利率，引導貸款市場報價利率（LPR）和債券市場融資利率下行。其中，LPR下調三次， 1年期LPR從3.45%降至3.10%；5年期以上LPR從4.20%降至3.60%。

中國近期多場重要會議定調2025年實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。

市場分析預計，2025年將可能下調政策利率，進而引導LPR進一步下降，從而在總量上保障流動性更加充裕，在價格上適度降低成本。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，在適度寬鬆的貨幣政策基調下，市場對於2025年人行繼續實施有力度的降息已有預期。

對於降息幅度，王青判斷，2025年政策利率有望下調0.5個百分點，顯著高於今年0.3個百分點的降幅，屆時會引導LPR報價跟進下調；不排除2025年透過較大幅度引導5年期以上LPR報價下行等方式，繼續對居民房貸實施較大力度定向降息的可能。這是促進房地產市場止跌回穩的關鍵一招。

不過，廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平則認為，考慮到新一屆美國政府有較大可能發起貿易戰、美國聯準會降息節奏放緩預期等外部因素可能會對人民幣匯率穩定形成一定貶值壓力，預計中國明年降息幅度不會過大，總體將保持穩中求進的基調。

降息 利率 匯率

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