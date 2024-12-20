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下單台積電晶片供應華為 廈門算能將被美國列黑名單

記者黃國樑／即時報導
廈門算能將被列入美國黑名單。圖為該公司展示其晶片應用於雲端的概念圖。 (廈門算能官網)
廈門算能將被列入美國黑名單。圖為該公司展示其晶片應用於雲端的概念圖。 (廈門算能官網)

據路透社，知情人士透露，拜登政府計劃將一家中國公司列入黑名單，該公司的台積電製造的晶片被非法整合到華為人工智慧處理器中。中國公司廈門算能（Sophgo） 因在華為 Ascend 910B 多晶片系統上發現的一款晶片與其從台積電訂購的晶片相符而引起關注。

報導稱，廈門算能是最新一家因幫助華為而受到美國懲罰的中國公司。本月，美國商務部將其他被視為華為影子網路一部分的公司加入了美國商務部的限制貿易名單中。

消息人士說，比特幣挖礦設備供應商比特大陸（ Bitmain ）的子公司廈門算能 正在被列入實體名單。該公司因違反美國國家安全和外交政策利益的活動而被列入名單。如此，各出口商將被禁止在沒有許可證的情況下向他們運送貨物和技術，而申請許可證也很可能會被拒絕。

對於此一訊息，美國商務部發言人拒絕置評。廈門算能也沒有立即回應置評請求。該公司在 10 月的聲明中表示，「從未與華為建立任何直接或間接的業務關係」。

根據路透社審視的招標信息，廈門算能是地方政府和中國電信等國有企業的供應商。招標訊息顯示，過去兩年，廈門算能 和比特大陸的人工智慧晶片已被中國國立大學購買，這些大學建構人工智慧工具，而警察局則希望升級其監控能力。

科技研究公司 TechInsights 在今年10月拆解了華為 910B，發現了台積電晶片，並通知了該晶片製造商，後者又通知了美國商務部。消息人士稱，在確定該晶片符合廈門算能 的設計後，台積電暫停了向該公司發貨。台積電並表示，自2020年以來，該公司已不再向華為供貨。

華為 台積電

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