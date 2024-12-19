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滬深A股分紅 明年派息手續費減半 中港股將迎來紅利時代

記者林宸誼／綜合報導
中國股市再次迎來重大利多政策，中國結算決定，自2025年1月1日起，對滬、深兩市A股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施，也就是按照派發現金總額的0.5‰收取分紅派息手續費。（新華社）
中國股市再次迎來重大利多政策，中國結算決定，自2025年1月1日起，對滬、深兩市A股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施，也就是按照派發現金總額的0.5‰收取分紅派息手續費。（新華社）

中國股市再次迎來重大利多政策，中國結算決定，自2025年1月1日起，對滬、深兩市A股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施，也就是按照派發現金總額的0.5‰收取分紅派息手續費，手續費金額超過150萬元（人民幣，下同，約20.5萬美元）以上的部分予以免收。

業內專家表示，此舉是為了加大激勵上市公司分紅力度，推動增強投資者回報。一方面，分紅能夠說明公司優化資本結構，提高資金使用效率，促進市場平穩健康發展。另一方面，上市公司分紅可以向市場傳遞公司財務狀況良好的信號，有利於增強投資者對上市公司和資本市場的信心。

券商中國報導，中國結算17日 發布「關於對滬、深市場 A 股分紅派息手續費實施優惠措施的通知」，以加大上市公司分紅激勵力度，推動增強投資者回報。

今年以來，上市公司分紅金額和分紅家數和往年相比均有所增加。Choice數據顯示，截至17日，年內已有接近4000家上市公司發布現金分紅相關公告，涉及分紅金額合計人民幣2.35兆元，年增12%。

從分紅情況來看，今年上市公司分紅呈現四個特點，一是大額分紅頻現，例如工商銀行、中國移動等上市公司分紅金額均超過人民幣百億元；二是分紅率提高成為趨勢，不少公司都表示未來三年分紅率不低於30%。

三是龍頭引領作用凸顯，例如白酒龍頭貴州茅臺、五糧液均承諾未來三年高分紅；四是分紅節奏不斷優化，部分上市公司根據自身情況，靈活採取中期或不定期的分紅方式，或探索年內多次分紅。

中國國務院國資委近日印發「關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見」（簡稱「意見」），期盼進一步推動中央企業高度重視控股上市公司市場價值表現，規範有序開展市值管理工作，提升上市公司投資價值

此外，央企市值管理的新規中，也提到增加現金分紅頻次和比例，建立常態化股票回購增持機制。

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