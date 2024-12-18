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腕戴設備出貨量前3季2360萬台 華為全球第一

記者林茂仁／綜合報導
華為腕戴產品拿下全球第一。圖為HUAWEI WATCH GT 5。（取材自華為官網）
華為腕戴產品拿下全球第一。圖為HUAWEI WATCH GT 5。（取材自華為官網）

國際數據公司IDC發表《全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》顯示，華為在2024年前三季的全球腕戴設備出貨量達到2360萬台，年增44.3%，市場占有率高達16.9%，超越蘋果和小米，成為全球出貨量第一的品牌。

值得注意的是，蘋果出貨量達到2250萬台，年減12.8%，全球排名第二。而小米則以2050萬台的出貨量緊隨其後，年增26.5%，全球排名第三。

儘管第3季全球腕戴設備市場總出貨量下滑1.0%，達到1.4億台，但中國市場的表現依然搶眼，出貨量為4576萬台，年增高達20.1%，繼續穩坐全球最大腕戴設備出貨市場的寶座。

腕戴設備市場主要包括智慧手表和手環兩大類。在智慧手表領域，中國市場的出貨量年增23.3%，手環市場也實現了12.6%的增長。這些資料表明，中國市場對於智慧穿戴設備的需求依然非常旺盛，並且未來增長潛力巨大。

華為在全球市場能取得這個成績，並非偶然。一方面，華為在今年第3季發表HUAWEI WATCH GT 5和GT 5 Pro等新品，除了本身硬體上的升級，軟體層面還搭載了玄璣感知系統，運動、情緒和健康監測資料將更加準確。華為手表對於同類產品擁有更大的優勢，消費者自然更傾向於入手記錄數值更準確的產品。

另一方面，華為在其他地區的本地化策略也取得了成果。比如在亞太、拉美和中東非市場，華為通過深入調研瞭解當地消費者的喜好和需求，推出了更適合當地市場的可穿戴產品，這樣既能拉動華為產品的銷量，也有助於推動華為品牌在當地的建設和完善。

隨著設備輕量化和AI技術的不斷進步，可以預見，未來智慧穿戴市場將迎來更多的發展機遇。一來，人們越來越關注健康，能夠隨時隨地監測身體情況的智慧設備變得越來越受歡迎，健康監測功能將成為智慧穿戴設備的重要發展方向。除了常規的身體和運動檢測，更準確的情緒檢測其實更是重中之重。

二來，人工智慧技術的加持，還可以讓智慧穿戴設備進化為更加智慧化和個性化。比如可以通過演算法學習，理解穿戴者在不同時間的行為習慣，主動為穿戴者提供準確的檢測服務，為了提升用戶體驗，這也是廠商需要去深度耕耘的方向。

華為 檢測 小米

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