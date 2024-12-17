台積電董事長魏哲家：AI有3大領域 對台鏈有利

台積電董事長魏哲家。（記者蘇健忠／攝影）

台積電董事長魏哲家16日表示，很多台積電客戶對未來的期待與規畫一定都會提到AI ，看好台灣在AI趨勢下，發展多功能機器人、無人機 、運用AI技術節能減碳等三領域相對有利，盼讓台灣證明除了棒球打得好、半導體產業也可做得好。

魏哲家16日出席行政院第12次全國科學技術會議，釋出以上訊息。

他指出，台灣的優勢是有很好的晶片 設計公司、很好的晶片製造與封裝測試、資料中心，以及相關技術製造公司，能讓台灣在AI發展中扮演舉足輕重地位。

魏哲家透露，最近二個月和客戶互動後，發現很多客戶對未來期待與規畫一定會提到AI與應用。

魏哲家指出，從產業趨勢來看，台灣可發展多功能機器人、無人機，以及運用AI來節能減碳與用水精準等三領域，國家也可運用AI發展精進。

提到多功能機器人，魏哲家認為，「這一定是未來的方向」。任何AI加上搭配半導體技術晶片、精密機械、軟體才可讓多功能機器人在日常生活發揮效用。

魏哲家說明，大家都知道機器人和人類最大差異是精準以及有彈性不精準，訣竅在晶片設計與軟體設計，台灣有這樣的人才與環境，相信可在多功能機器人產業舉足輕重。

台灣在無人機也可占據有利地位，在精密機械與軟體皆應儘量往此領域發展。尤其無人機的發展無遠弗屆，可用於測量服務甚至可載人載物，這些是他對科技發展方向的建議。

此外，還有運用AI技術節能減碳，有助運用能源與用水精準。

魏哲家並以台積電為例子，透過AI技術提升生產效率，每年增加數百億元利潤，「任何一個公司都可運用AI技術，國家也可運用AI發展」。

魏哲家強調，希望藉由他的建言，仍讓半導體產業跟其他產業一起朝賴清德總統「打造均衡台灣」的目標邁進，讓台灣證明除了棒球打得好、半導體產業也可做得好。