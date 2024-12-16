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中國鋰電池組跌價 全球最便宜

記者黃雅慧／綜合報導

彭博新能源財經統計報告顯示，全球鋰電池組均價今年降至115美元／千瓦時（Kwh）的歷史低點，較2023年下跌20%，為2017年以來最大的價格跌幅。其中，中國的鋰電池組價格最低，為94美元／千瓦時。

彭博新能源財經13日發布年度鋰電池價格調研報告披露上述數據，該統計涵蓋動力電池、儲能電池等不同類型電池的平均價格。

報告稱，中國企業今年面臨激烈競爭，導致鋰電池價格和利潤率下降，迫使許多電池製造商進入包括儲能在內的下游應用市場，同時將銷售市場擴展至願意為鋰電池支付更高價格的海外。

其他地區如歐美地區，因為更高生產成本和較低產量，導致行業發展尚不成熟。所以美國和歐洲價格較中國價格分別高31%和48%。

對今年鋰電池組價格下跌因素，報告分析原因包括產能過剩、規模經濟、金屬和組件價格低迷，採用成本更低的磷酸鐵鋰電池，以及電動汽車銷售增長放緩等。

報告顯示，全球鋰電池產能已達3.1太瓦時（Twh），是2024年鋰電池年需求量的2.5倍以上。雖然鋰電池下游行業需求也呈年增率增長，但電動汽車市場增速慢於往年，動力電池市場是當前鋰電池需求的最大推動力。

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