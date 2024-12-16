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政策收緊 中國431家IPO撤單 寫新紀錄

記者黃雅慧／綜合報導

據滬深北交易所數據統計，今年以來，A股市場共有431家擬IPO企業撤回發行上市申請，較去年同期增長約八成。分析認為主因跟中國IPO政策收緊，加上擬IPO企業業績與經營出問題所致。

深圳商報引述數據顯示，2021年至2023年，A股市場IPO撤單企業介於200家至300家之間，今年IPO撤單企業遠超過其他年份。

資深投行人士認為，IPO出現撤單潮主要有四個原因：一是中國證監會自去年8月底以來持續收緊IPO審核政策；二是滬深交易所上市門檻提高，其中主板、創業板擬IPO企業的財務指標要求比之前有所提高；三是多因素導致的擬IPO企業自身業績或經營出現問題，令IPO受阻；四是存在「清倉式」分紅、股權高度集中、傳統行業進入下行周期等情況。

南開大學金融發展研究院院長田利輝認為，明年IPO市場存在逐步走向常態化的可能，但總體節奏上階段性收緊會持續一段時間。

而這些IPO撤單企業後路，萬聯證券投資顧問屈放看來，少數IPO撤單企業或選擇未來某個時段重新申請，一些企業也可以選擇轉板北交所或者港股市場，或併購上市公司的方式來借殼上市。

值得注意的是，在中國大陸股市上市收緊狀態下，香港上市正在升溫。今年以來「A+H」上市熱度上升，據財聯社統計，年內包括三花智控、海天味業、恒瑞醫藥、均勝電子、安井食品、順豐控股、劍橋科技、龍蟠科技、歌爾股份、美的集團、盛新鋰能、百利天恆、南山鋁業、赤峰黃金、康樂衛士、鈞達股份、吉宏股份、科大訊飛在內的18家A股上市公司籌劃或分拆子公司赴港上市。

此外，近日中國大陸市場也有消息傳出華為新能源汽車合作夥伴賽力斯考慮在香港進行二次上市，目標集資額或超過10億美元。但該訊息未獲得公司證實。

此前有消息指出，中國證監會要求一些投資銀行幫助中國大陸企業加快在香港上市，港交所正研究優化上市流程，並稱目前約有90個上市申請正在輪候辦理中。

香港 投資 證券

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