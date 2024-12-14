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全球出貨量年減1% 華為折疊機明年減產1型號

記者黃雅慧／綜合報導
2024年第三季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%，是連續六個季度年增率呈現正增長後首次下降。（美聯社）
2024年第三季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%，是連續六個季度年增率呈現正增長後首次下降。（美聯社）

市調機構Counterpoint Research最新數據顯示，2024年第三季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%，是連續六個季度年增率呈現正增長後首次下降，也是該細分市場歷年第三季度首次出現下降，預計2025年持續下滑。

三星華為、榮耀分別以56%、15%、10%的市占率位居前三。報告指出，折疊手機下滑主要原因有三：一是三星的市場區域集中度較高，二是中國品牌逐步縮減布局，三是市場目前仍被華為和三星兩大品牌主導。

華為市占率下降，主因在於Mate X6和Pocket 3發布時間晚於前代產品，以及Mate XT的面板採購量低於預期，導致面板出貨延遲。然而華為在2024年的折疊面板採購量仍有望實現超過90%的增長。

報告預計華為將在2025年推出更少的機型，包括減少一款翻蓋式折疊機型，從而失去市占。其他品牌也將在2025年減少產品型號。

另一大巨頭三星，其產品Galaxy Z Flip 6及其他舊款折疊機型的市場表現未達預期，導致Z Flip 6的面板出貨量預計將比前一年的Z Flip 5減少超過10%。

儘管三星預計在2024年仍將以40%的市占領跑折疊智能手機面板採購市場，但這一比例較202三年的52%有所下滑。整體來看，三星的折疊面板採購量預計將下降超過20%，降至自2021年以來的最低水平。

數據顯示，按面板採購量計算，排名前十的折疊智慧手機：三星共三款機型，其中Z Flip 6以三1%的市占位居第一；華為和摩托羅拉各有兩款機型；谷歌、榮耀和小米各有一款機型。

三星 華為 小米

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