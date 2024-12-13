中國鼓勵「家電舊換新」 銷售破2000億元人民幣

中國商務部 推動家電「以舊換新」促消費，據全中國家電以舊換新數據平台顯示，截至12月6日24時，2963.8萬名消費者購買8大類家電產品4585萬台，帶動銷售2019.7億元（人民幣，下同，約279.7億美元），其中一級能效產品銷售額占比超過90%。

新華社報導，近期，各地深入開展家電以舊換新工作，政策效應進一步顯現。全國家電以舊換新銷售額突破1000億元用時79天，從1000億元到2000億元僅用40天，更新消費潛力加速釋放。

各地一視同仁支持不同規模、不同所有制、不同註冊地企業參與政策。例如，重慶11次增補政策參與企業，銷售門店由1318家增至9053家；四川動態調整企業名單，目前銷售企業6482家，回收企業2121家。

各地簡化資金審核環節，優化補貼申領方式，減輕政策參與企業墊資壓力。例如，湖北按照「每天一審核、兩天一公示、一周一撥付」要求，確保企業墊資時間最長不超過7天；河南 鄭州依託政務平台「鄭好辦」組建專班，通過數智化手段提高審核效率；山西圍繞加快資金兌付制定專門政策，實行滾動清算，主動為企業紓困 解難。

各地改造提升廢舊家電回收網絡，便利消費者交售舊機，推動形成「去舊更容易、換新更便利」有效機制。例如，吉林組織61家回收企業，300餘台回收車輛，完成收舊購新近40萬台；北京設置10211個廢舊家電家具等大件垃圾投放點，基本做到居住小區（村）全覆蓋；湖北搭建公共服務平台，為消費者提供以舊換新一站式服務。

各地密切跟蹤家電以舊換新領域的風險隱患，加強全流程監管，做好風險防控，有力保障資金安全。目前，全國10餘個省份發佈加強監管相關通知。四川市、縣兩級開展聯合執法監督；河南新鄉成立10個督導組，開展大回訪活動；貴州省級平台建立交易預警處置機制。

中國商務部有關負責人表示，下一步，將指導地方搶抓歲末年尾消費旺季，充分釋放家電以舊換新政策效應，不斷激發家電市場活力，確保家電以舊換新工作平穩有序推進。