我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防川普再祭旅遊禁令 多所大學建議國際生明年1/20前返校

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

中國今明年GDP 亞洲開發銀行預測分別為4.8%、4.5%

記者林宸誼／綜合報導
亞開行維持今明兩年中國GDP預測 分別為4.8%及4.5%。（取材自新華網）
亞開行維持今明兩年中國GDP預測 分別為4.8%及4.5%。（取材自新華網）

亞洲開發銀行（ADB）發表新一份報告預期，亞洲發展中經濟體今明兩年經濟增速分別為4.9%和4.8%，低於9月預測的5%和4.9%。

該行維持對中國今明年增長預測於4.8%及4.5%，但下調香港今明兩年經濟預測為增長2.5%及2.3%，低於9月的2.8%及3%增長預測。

日經中文網報導，2025年亞太發展中經濟體的國內生產毛額（GDP）將比上一年增長4.8%。與9月發布的預期相比，下調了0.1個百分點。下調預期顯示出對美國候任總統川普提出的關稅提高，將導致經濟增長放緩、造成物價上漲的擔憂。

亞太發展中經濟體為包括中國、印度、東南亞、太平洋島國在內的46個國家。亞開行一般在4月和9月發布經濟預期，並在7月和12月發表修正值。

亞開行對2024年的增長率預期也下調至4.9%，低於9月時的5.0%。先前作為地區火車頭的印度的經濟減速產生影響。印度受物價上漲影響，消費正在放緩，自9月起將2024年的增長率下調0.5個百分點至6.5%。

經濟規模較大的中國持續面臨房地產行情的低迷。雖然2025年的增長率預期維持在4.5%不變，但認為物價上漲乏力日趨明顯。

中國2025年的通貨膨脹率比9月預期下調0.3個百分點，降至0.9%，亞開行分析認為將低於1%。從亞太發展中經濟體整體的物價漲幅預期來看，2024年下調至2.7%，2025年下調至2.6%。

亞開行解釋稱，今後的增長前景「面臨下行風險」。不僅是美國川普下屆政府力爭實現的關稅提高，打擊非法移民的加強和財政擴張性政策等也被列為風險因素。亞開行還指出中東局勢等地緣政治因素和中國房地産市場的動向也令人擔憂。

印度 川普 關稅

上一則

蘋果明年推出新智慧表 傳改用聯發科晶片

下一則

國際投資機構估中國明年經濟成長普遍預測落在4%到5% 最低僅3.9%

延伸閱讀

金融時報：拜登明年元旦對中貨祭新關稅 這回瞄準綠能進口品

金融時報：拜登明年元旦對中貨祭新關稅 這回瞄準綠能進口品
「那道光」雙料入圍金球 印度導演創影史紀錄

「那道光」雙料入圍金球 印度導演創影史紀錄
無懼關稅風險+看好AI獲利 蘋果股價上漲9% 表現僅次特斯拉

無懼關稅風險+看好AI獲利 蘋果股價上漲9% 表現僅次特斯拉
亞銀預測亞洲發展中國家明年GDP：中維持4.5% 台降至2.5%

亞銀預測亞洲發展中國家明年GDP：中維持4.5% 台降至2.5%

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12
摩根史坦利的分析師認為，是時候該賣出美元了。(路透)

摩根史坦利：是時候該賣出美元了 轉進這兩種貨幣

2024-12-10 02:40

超人氣

更多 >
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
杜魯多要美國人清醒「高關稅代價」川普回嗆「大加拿大州長」

杜魯多要美國人清醒「高關稅代價」川普回嗆「大加拿大州長」