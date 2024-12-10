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中國動力電池廠商 全球市占衝65.5%

記者林宸誼／綜合報導

南韓研調機構SNE Research最新報告顯示，由於中國動力電池廠商在電動車市場的高歌猛進，今年前十月全球動力電池排名前十的電池廠商中，六家中國廠商的裝車量年增速均為兩位數，總體市占高達65.5%，占全球動力電池市場半壁江山。

其中，寧德時代全球市占率36.8%，依然是全球最大電動車電池供應商；打入特斯拉供應鏈的比亞迪，則以16.8%排名第二。其他陸廠包括中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達，分別以市占4.8%、2.6%、2.4%、2.1%，排名第四、八、九、十名。

從LG化學（LG Chem）分拆出來的電池事業LG能源解決方案（LG Energy Solution），在今年前10月拿下11.8%全球市占率，保住全球第三名的位置，主要受惠特斯拉Model 3改款上市，推動相關訂單激增68.2%。

而從SK Innovation分拆、專攻電池業務的SK On，今年前十月市占從去年同期的5.2%降至4.5%，但仍保持在全球第五名。SK On客戶包括現代汽車IONIQ 5、起亞EV6和賓士EQA，三星SDI主要供應BMW、Rivian和奧迪。

三星SDI市占率下滑至3.8%，也低於去年同期的4.7%，排名全球第七。

日本松下的下滑幅度則更大，市占率則從6.6%下滑至4.1%，排名全球第六。松下也SNE Research榜單中唯一一家動力電池裝車量與市占率同步下滑的動力電池廠商。

特斯拉 電動車 三星

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