我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

中國供應鏈促進博覽會 參展規模增長約2成、金額逾209億美元

財經新聞組／綜合報導
作為北汽集團旗下核心零部件發展平台，京企海納川首次參加鏈博會。（ 記者／王玉燕攝影）
作為北汽集團旗下核心零部件發展平台，京企海納川首次參加鏈博會。（ 記者／王玉燕攝影）

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，日前在北京新國展閉幕。展會期間，1000多名中外政商界代表出席開幕式，620多家企業、機構和國際組織參展，共簽署合作協定、意向協定210多項，涉及金額超過1520億元人民幣（約209億美元）。

本屆鏈博會設置清潔能源鏈、智能汽車鏈、數字科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈和供應鏈服務展區，並首次增加先進製造鏈展區。中外企業以聯合展台形式參展，成為一大亮點，共同展現產業鏈深度協同的發展成果。

在先進製造鏈展區，中國鐵建、德國克諾爾、中國中車共同展示軌道交通產業鏈上下游的深度合作。其中，德國克諾爾是首次參展鏈博會，但在商用車、軌道交通等相關業務上，公司與中國企業早已在長期合作中形成多條清晰的產業鏈條，甚至從產業鏈延伸到上游研發領域，與多所大學及研究院形成合作關係。

GE醫療攜手核心供應商，亮相健康生活鏈展區，集中展示CT球管、軸承、探測器晶體、磁共振超導線、超聲電路板等中國產核心零部件。目前，GE醫療在中國年均採購額近100億元人民幣，已培育超過1000家中國供應商，其中有超過160家專精特新小巨人企業。本屆鏈博會共吸引620多家中外企業、機構和國際組織參展，比首屆規模增長約20%，境外參展商占比從首屆的26%上升到32%。英國石油、埃克森美孚、高通、特斯拉、博世等世界500強企業紛紛參展，希望與中國本土企業開展全方位合作。

本屆鏈博會，境內外展商紛紛呼籲加強全球合作，共同搭建穩健的國際供應鏈和產業鏈，促進世界經濟繁榮發展。「沒有中國的合作夥伴，蘋果就無法取得今天的成就。」蘋果CEO庫克日前現身鏈博會布展現場。他表示，目前蘋果公司全球主要200家供應商中，超過80%在中國設有工廠。

供應鏈 德國 石油

上一則

台積營收失守3000億台幣大關 AI應用、智慧機新應用 有助Q4超標

下一則

中國釋放貨幣寬鬆訊號 在岸人民幣一度升穿7.24

延伸閱讀

聖荷西特殊生手作市集 培養生活技能

聖荷西特殊生手作市集 培養生活技能
長安燈會弘揚中美文化 璀璨1個月落幕吸數萬人

長安燈會弘揚中美文化 璀璨1個月落幕吸數萬人
今年第3度訪中 蘋果CEO庫克現身北京 參加供應鏈博覽會

今年第3度訪中 蘋果CEO庫克現身北京 參加供應鏈博覽會
2024洛杉磯燈藝博覽會圓滿落幕 譜寫中美文化交流新篇章

2024洛杉磯燈藝博覽會圓滿落幕 譜寫中美文化交流新篇章

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機