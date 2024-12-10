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台前11月對美出口 首破千億美元 史上同期最強

記者邱琮皓、賴昭穎／綜合報導
財政部9日公布11月出口值410.9億美元，創歷年同月次高，且連續第四個月站上400億美元，連續13個月呈現成長。（記者劉學聖／攝影）
財政部9日公布11月出口值410.9億美元，創歷年同月次高，且連續第四個月站上400億美元，連續13個月呈現成長。（記者劉學聖／攝影）

台灣財政部9日公布11月進出口統計，其中出口金額410.9億美元，年增率9.7%，連13紅。財政部官員說，在人工智慧（AI）商機帶動下，預估全年出口介於4732億至4744億美元，將創歷史次高，全年出超更將挑戰歷史新高。

在主要出口市場方面，財政部統計處處長蔡美娜表示，今年對美國出口金額將會突破歷史紀錄，對東協全年出口值刷新紀錄也是「十拿九穩」，唯獨對中國大陸與香港地區、因受到大陸經濟疲軟、與中美對抗，以及近幾年供應鏈去中化拖累，今年對陸港「回到正成長軌道是困難的」，恐怕會出現連續三年下降，若預測成真，這將會是有統計以來首次出現。

財政部統計，11月出口410.9億美元，已連續四個月站上400億美元水準，年增9.7%，也優於預期。蔡美娜表示可歸功四大因素，包括全球經濟基本面維持穩定、人工智慧與高效能運算應用商機加速擴散、進入科技新品備貨周期、傳統的旺季效應顯現。

時序進入年終，蔡美娜分析，由於全球通膨仍在降溫、AI帶動新一波產業變革依然加速開展，且台灣半導體在地供應鏈完整，領導廠商具有產能跟先進製程的優勢，讓台灣外銷動能持續受到支撐。

此外，財政部指出，對陸港出口回溫力道增強，對美國出口前11個月累計首突破1000億美元大關，其中11月對陸港表現強勁，除了春節落點提早之外，還包括「川普震撼」，廠商預期會在高關稅政策下的提前拉貨效應。

蔡美娜表示，對美國出口表現這麼好是持續受到AI商機、全球供應鏈重整、美國製造業回流，11月對美出口86.5億美元，創歷年同月最高；累計今年前11月來到1015億美元，年增49.9%，為史上同期最強。

財政部 供應鏈 AI

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