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產能過剩 中國造車爆留千億爛尾融資 多家業者破產倒閉

記者謝守真／綜合報導
中國造車產業成長超速，多家業者破產倒閉，留下千萬輛規畫產量及千億爛尾融資。(新華社資料照片)
中國造車產業成長超速，多家業者破產倒閉，留下千萬輛規畫產量及千億爛尾融資。(新華社資料照片)

中國造車新勢力近年蜂擁而至，自2014年中國各個地方政府補貼下快速增長，2019年有超過60家新車企，然而過去幾年多數已破產倒閉，留下千萬輛已規畫的過剩產能，與超過千億元（人民幣，下同，約137.7億美元）的爛尾融資

第一財經報導，2014年是中國造車新勢力元年，蔚來、理想、小鵬、奇點和遊俠紛紛創立，許多傳統汽車高層也接著創業。直至2019年，中國市場上有超過60家造車新勢力，還有已註冊公司但實際沒有把車造出來的公司高達400家。

據統計，過去十年中國23家造車新勢力已建成和規畫產能共達到1355萬輛，規畫產能投資達到6853億元。

目前，已宣告破產或沒有銷售的16家造車新勢力的年產能、投融資等情況，包括威馬、天際、奇點等16家車企規畫的整車總年產能高達1030萬輛，產能總規畫投資超6000億元；預估已落地的年產能高達390萬輛。另外，累計融資金額超1070億元。

由於汽車產業鏈長，對地方經濟帶動作用大。許多地方政府為引進汽車項目，往往出資、出土地，給予免費工廠以及稅收補貼。而在車企遭遇經營困難時，地方政府還會施以援手，給予消費補貼或幫扶資金，但被一些車企高層認為是打亂市場競爭秩序。

同時，隨大部分造車新勢力破產、倒閉，地方投資難以收回其生產基地的本金。

現階段，只剩理想、零跑、蔚來、小鵬、小米、哪吒、極石、合創八家，後兩者單月銷量還不到50輛；哪吒則面臨裁員降薪、被供應商起訴等經營危機。

哪吒汽車有知名投資者，如360公司董事長周鴻禕便位列第四大股東，周鴻禕直播參觀哪吒汽車工廠時，除為哪吒汽車帶來一波流量與關注，但同時也曾批評哪吒汽車「從營銷到產品規畫老是『自嗨』」。

據悉，倖存車企仍在加速擴張，例如蔚來和零跑皆計畫擴建工廠，小鵬兩間工廠年產能達20萬至30萬輛，小米規畫分兩期建造工廠，年產能各15萬輛。

投資 破產 融資

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