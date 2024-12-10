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全速減產 中國太陽能業庫存 有望本月消化完

記者黃雅慧／綜合報導

為應對太陽能產業產能過剩、跌價的行業寒冬，中國多家太陽能企業近日簽訂自律公約，目前太陽能面板重要零組件矽片減產效應正顯現，多家行業機構訊息顯示，多晶矽企業已進入全速減產階段，但由於此前庫存高企，庫存消耗仍需時日；矽片供需則有望出現逆轉，庫存有望在12月消納殆盡。

據矽業分會統計，中國國內多晶矽11月產量為13.3萬噸，較上月微幅下調。11月多晶矽企業集中下調開工負荷，減量影響集中體現在12月。預計12月底大陸多晶矽產量將降低至10.5萬噸，跌幅達20%以上。

行業諮詢機構InfoLink認為，供應端產量規模預計較上期繼續下跌，但是供給端庫存整體水平仍在攀高，且短期難以快速去庫，年末行情難以樂觀。

另據矽業分會統計，11月中國國內矽片產量41.47GW，較上期減少4.91%，減量主要來自兩家一線企業，合計減量約2.4GW；增量來自一體化企業，增量合計約0.5GW。減量超過增量使矽片供應量呈持續減少趨勢。顯示矽片減產速度快一些。

矽業分會指出，矽片自10月起庫存大幅消納，這有兩種解釋：一是矽片進入12月庫存基本消納殆盡，矽片供小於求，使得矽片企業將提升開工率；二是明年第1季需求不樂觀前提下，電池企業主動選擇減產降負荷，使矽片企業小幅降低開工率。

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