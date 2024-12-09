我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

中國智慧機銷售十強 蘋果5款 華為僅1款

記者黃雅慧／綜合報導
多款蘋果手機受到市場肯定。(中央社資料照片)
多款蘋果手機受到市場肯定。(中央社資料照片)

調研機構Canalys公布2024年第3季中國智慧手機市場出貨量前十的機型，其中蘋果有五款機型上榜，顯示在中國國產品牌競爭中，目前iPhone依然是最受歡迎的。

快科技引述Canalys調查顯示，該調查依據手機出貨量進行統計，其中，最受歡迎的蘋果手機共五款，分別是iPhone15Pro Max、iPhone16 Pro Max、iPhone16 Pro、iPhone15 Pro與iPhone15，市占率分別為3%、2.8%、2.4%、2.3%與2.3%。

中國國產手機榮耀X50、Oppo A3x、華為Pura70、紅米K70 Ultra與vivo Y37也在榜上，市占率則為2.8%、2.8%、2.3%、2.3%與2.3%。值得注意的是，被視為蘋果最大勁敵的華為僅一款手機上榜。

知名市場調研機構Techinsights此前披露今年第3季中國手機市場報告，智慧手機出貨量為6570萬支，年增3%。前六大手機廠商分別為vivo、OPPO、小米、榮耀、蘋果、華為，出貨量分別為1250萬支、1020萬支、1020萬支、1000萬支、990萬支、990萬支。其中，華為手機出貨量年增速最高，達到了19.3%。

iPhone 華為 小米

上一則

Nvidia成首家市值破5兆公司？分析師共識是股價再漲逾20%

下一則

三麗鷗與韓流偶像與精品合作 今年股價翻倍營收創高

延伸閱讀

蘋果泡鹽水被嫌味道怪 「改泡這個」也能減緩氧化又脆甜

蘋果泡鹽水被嫌味道怪 「改泡這個」也能減緩氧化又脆甜
蘋果首款自研數據機晶片傳明年亮相 由台積電生產

蘋果首款自研數據機晶片傳明年亮相 由台積電生產
彭博：蘋果2025新款iPhone SE 擬搭載新研發晶片

彭博：蘋果2025新款iPhone SE 擬搭載新研發晶片
與台積電有關？華為Mate 70麒麟處理器驚現「4神秘數字」

與台積電有關？華為Mate 70麒麟處理器驚現「4神秘數字」

熱門新聞

洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總市值排名前10大加密貨幣 製表／蔡佩蓉、林雨荷

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

2024-12-01 15:00
最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊