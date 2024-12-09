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Nvidia攜台鏈衝一波 瞄準東南亞主權AI

記者蕭君暉／綜合報導

輝達（Nvidia）東南亞主權AI建設動起來，要在泰國印尼與當地大咖攜手建置主權雲與主權AI資料中心園區，獲得泰國總理貝東塔與印尼官方力挺。

輝達引領的東南亞主權AI建置熱潮啟動，業界估將引爆台幣上千億元（約308萬美元）AI伺服器採購商機，鴻海、廣達身為輝達AI伺服器供應商第一梯隊，出貨跟著衝一波。

輝達執行長黃仁勳親自在泰國與當地科技廠SIAM.AI（暹羅人工智慧）簽約，打造泰國首個「主權雲」。SIAM.AI大有來頭，是輝達在泰國第一個雲端合作夥伴。黃仁勳強調，「SIAM.AI雲是泰國第一個AI雲，是泰國第一個AI語言，擁有OpenThai GPT本地大型語言模型，這是一個特別的時刻。世界上只有20個國家做到了這一點。」

黃仁勳並拜會泰國總理貝東塔，將協助在泰國建立資料中心和AI基礎設施，還將與40所泰國大學、超過50多家新創公司合作，以實現從基礎教育到企業全民AI化知識化的舉措。

印尼方面，輝達選定當地雲端服務巨頭BDx Indonesia公司，打造印尼首座主權AI資料中心園區「CGK4」，是當地首個採用輝達加速運算平台建構的AI基礎設施，推動印尼AI產業發展。BDx是印尼唯一的資料中心供應商，業務足跡遍布印尼、香港、新加坡、台灣和大陸。

輝達攜手BDx Indonesia公司，打造印尼首座主權AI資料中心園區，深獲印尼官方肯定。印尼副總統吉伯朗並預告，黃仁勳將在印尼數個城市投資，包括在中爪哇梭羅市（Solo）設立AI學院，透露輝達擴張印尼AI版圖的企圖心。

業界認為，黃仁勳力推主權AI，正逐步在東南亞落實，後續勢必要打造更多AI伺服器以供應這些國家主權AI使用，台廠方面，廣達在泰國有AI伺服器產能，具就近供貨優勢；鴻海則在全球布局，也會是輝達助力各國打造主權AI重要協力廠。

鴻海董事長劉揚偉先前即表示，鴻海客戶幾乎涵蓋所有AI伺服器買家，鴻海已經準備好GB200機櫃產能，本季小量出貨，明年首季放量。

廣達執行副總楊麒令認為，廣達手中的AI伺服器訂單持續增加，看好AI產業長期發展。

AI 印尼 泰國

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