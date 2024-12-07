我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

台積電熄火讓台股中止連四漲 仍守各均線不破

記者高瑜君／綜合報導

美股回跌，台積電短線漲多收黑，連動台股6日開高收低，但仍守穩各均線不破，終場跌74點收2萬3193點，成交量3704億元（台幣，下同，約113.5億美元），呈現「價跌量縮」格局，反應技術面修正乖離；單周大漲930點、漲幅4.1%，帶動上市總市值提升至74.39兆元，單周增加3.22兆元。

盤面個股漲跌互見，類股漲多跌少，其中以營建股漲2.3%最強勢；族群中，以碳盤查、USB 4.0、輝達AI伺服器等族群表現最亮眼；千金股僅緯穎、穎崴收紅，力旺持平，餘均下跌收黑。

三大法人共賣超台股23.4億元、由買轉賣。其中外資買超20億元，連五買、累計買超761.1億元；投信賣超25.8億元，連三賣、累計賣超66.8億元；自營商賣超17.6億元，連二賣、累計賣超23億元。八大公股行庫持續站在賣方，保留銀彈，昨天賣超15.8億元、連五賣。

值得注意的是，進入12月以來，外資原本賣多買少的慣性變臉，改為連續性買超，帶動台股本周大漲930點，表現強勢；6日外資台指期未平倉淨空單也減少2025口，降至3萬6183口，股期雙市均轉偏多。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，大盤本周跳空強勢且迅速大漲，看好盤勢盤堅格局機會大。隨月線與季線即將交叉，預料此處會有強力支撐，下檔區間看2萬2800至2萬2900點，有望挑戰前波高點的2萬3713點。

此外，李秀利與陳奕光持續看好年底台股封關行情表現的主要利多有四大：一，台積電ADR與現股溢價幅度來到23%，近半年高點，溢價收斂行情可期，台積電走揚將有助大盤續攻。

二，CES展明年1月7日登場，AI、AI醫療、機器人、自駕車等題材股將有表現機會；三，年底投信、自營商、集團股作帳與旺年會行情進入白熱化階段，有利多頭表現；四，9月聯準會降息2碼、11月再降1碼，目前聯準會已進入緘默期，市場預期12月再降1碼機會高。

台股 台積電 AI

上一則

賣壓加重 油價跌至3週低點

下一則

中國A股融資餘額 創逾9年來新高

延伸閱讀

與台積電有關？華為Mate 70麒麟處理器驚現「4神秘數字」

與台積電有關？華為Mate 70麒麟處理器驚現「4神秘數字」
基辛格閃退 象徵驕傲美國的危機

基辛格閃退 象徵驕傲美國的危機
財經簡訊

財經簡訊
亞馬遜新AI晶片 高喊要與台積加強合作

亞馬遜新AI晶片 高喊要與台積加強合作

熱門新聞

洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
總市值排名前10大加密貨幣 製表／蔡佩蓉、林雨荷

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

2024-12-01 15:00
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控