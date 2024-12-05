我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

亞馬遜新AI晶片 高喊要與台積加強合作

財經新聞組／綜合報導
亞馬遜推出新款AI自研晶片，將加強與台積合作。(路透)
亞馬遜推出新款AI自研晶片，將加強與台積合作。(路透)

全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS於3日發表新一代AI自研晶片Trainium3，並高喊要與台積電緊密合作，後續也將成為台積電美國亞利桑那州廠的客戶之一。

亞馬遜AWS於3日舉行2024雲端年會（AWS re:Invent 2024），執行長賈曼（Matt Garman）等高層都出席，賈曼宣布，Trainium3將於2025年底上市，以滿足生成式AI訓練與推理的高需求負載，據了解，新晶片將採台積電3奈米製程生產。

亞馬遜AWS最新AI自研晶片Trainium3與Trainium2間隔僅一年，賈曼指出，和Trainium2相比，新晶片運算能力增加二倍，能源效率提升40%，以更高的運算能力和更低的成本吸引客戶。

亞馬遜AWS強調，晶片將來可能「一年一代」，不容錯誤發生，Trainium3專為滿足下一代生成式AI工作負載的高效能需求而設計，有助客戶更快地建立更大的模型，部署模型時提供卓越的效能，由Trainium3驅動的UltraServers預計將比Trn2 UltraServers的效能高出四倍。

亞馬遜AWS自研AI晶片接連推出，為台積電先進製程增添新動能。外媒並披露，亞馬遜AWS運算及網通業務副總裁布朗（Dave Brown）透露，後續也將在台積電美國廠生產自研AI晶片，藉由台積電美國製造產能，降低管理供應鏈風險，並對台積電服務感到很滿意。

台積電美國廠客戶與量產時程一直是各界焦點，據了解，近期試產良率穩定，已成大客戶下單選項。針對亞馬遜AWS的新品，台積電重申董事長魏哲家日前在法說會釋出的訊息，亞利桑那州晶圓廠今年4月採用N4 製程技術的工程晶圓生產，新廠預計2025年量產。

此前，亞馬遜AWS已與英特爾簽署晶圓代工合作契約，在英特爾前執行長基辛格閃退之際，亞馬遜AWS高喊深化與台積電合作，引發關注。布朗說明，與英特爾彼此有長期合作，主要基於亞馬遜AWS多元供應商策略。

法人分析，亞馬遜AWS每年推出新款自研AI晶片，不僅台積電受惠，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY也可望沾光。世芯先前在法說會中提到，3奈米製程AI晶片案件已進行中，預計2026年初量產。外界臆測，應該就是亞馬遜AWS的自研AI晶片新案。亞馬遜先前也參與世芯私募，透露雙方合作關係緊密。

亞馬遜 台積電 晶片

上一則

中國官方維穩人民幣 中間價力守7.2

下一則

中國官媒喊穩住股市房市風向標 經濟增長5%左右都可接受

延伸閱讀

英特爾股價還會跌？恐創半世紀來最差表現 業務分家可能性較大

英特爾股價還會跌？恐創半世紀來最差表現 業務分家可能性較大
基辛格「被退休」英特爾要付1200萬元分手費

基辛格「被退休」英特爾要付1200萬元分手費
分割？收購？後基辛格時代 英特爾5個可能性

分割？收購？後基辛格時代 英特爾5個可能性
英特爾傳接洽陳立武擔任CEO 彭博點名這些台積高層

英特爾傳接洽陳立武擔任CEO 彭博點名這些台積高層

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
前NFL球員格隆考夫斯基。(路透)

巴菲特投資法最佳例證：前NFL球員買的蘋果股票 成了他最佳投資

2024-11-29 02:50

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期