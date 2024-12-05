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中國11月服務業PMI掉到51.5 擴張放緩 官方刺激政策難挽低迷消費

記者林宸誼／綜合報導
11月財新中國服務業PMI從前一個月的52降至51.5。代表儘管政府近期推出種種刺激舉措，但消費者需求仍然低迷。（記者林宸誼／攝影）
11月財新中國服務業PMI從前一個月的52降至51.5。代表儘管政府近期推出種種刺激舉措，但消費者需求仍然低迷。（記者林宸誼／攝影）

據財新傳媒和標普全球4日聯合發布報告，11月財新中國服務業PMI從前一個月的52降至51.5。彭博分析，11月服務業活動擴張幅度不及前一個月，代表儘管政府近期推出了種種刺激舉措，但消費者需求仍然低迷。

先前公布的11月財新中國製造業PMI上升1.2個百分點至51.5，已連續兩個月位於擴張區間。主要受製造業景氣度上升帶動，當月財新中國綜合PMI走高0.4個百分點至52.3，創7月以來新高。

自9月底以來，中國政府宣布一系列支持性舉措，包括降息和1.4兆美元地方政府化債計畫，使得10月以來經濟顯現出初步復甦跡象。

中國國家統計局近期公布的官方數據顯示，11月製造業PMI微升0.2個百分點至50.3，服務業PMI持平於50.1；綜合PMI產出指數維持50.8不變。

從財新中國服務業PMI分項數據看，11月供需仍保持擴張，但速度放緩，其中新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間小幅下滑。

11月經營預期指數在擴張區間創近七個月來新高。受訪企業認為，在經濟環境改善和政策支持下，今後經營活動將增長。不過也有部分企業對競爭加劇和國際貿易前景感到擔憂。

11月服務業就業平穩擴張，相應指數與上月持平，連續三個月高於臨界點。隨著新訂單增加，當月積壓工作量指數仍位於擴張區間，不過較前值微降。

價格方面，11月投入品價格指數明顯下滑，僅略高於臨界點。部分企業稱，薪酬上升導致經營開銷增加；不過也有企業反映，11月原料成本下降。成本壓力放緩，企業有更大空間降價促銷以應對市場競爭，當月銷售價格指數微降至收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業擴張提速，服務業則增速放緩，製造業就業拖累整體就業，價格水準穩定，服務業價格水準略低，製造業和服務業市場樂觀預期均回升。不過，當前經濟放緩壓力依然較大，就業低迷，政策刺激效果未傳遞至勞動力市場，企業擴員增產信心有待加強。

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