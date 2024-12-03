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中國新能源車 10月全球市占達76%

記者黃雅慧／綜合報導
中國新能源車10月銷量占全球市場76%，顯示中國電動車在全球市占持續擴大。（新華社資料照片）
中國新能源車10月銷量占全球市場76%，顯示中國電動車在全球市占持續擴大。（新華社資料照片）

中國乘聯會發布數據顯示，2023年中國新能源車銷量占全球市場64%，2024年1至10月提升至68.9%，其中10月中國新能源乘用車市占率一舉突破七成，達到76%。顯示中國電動車在全球市占持續擴大。

中國乘聯會秘書長崔東樹在其公眾號發文指出，今年前十個月世界汽車銷量達到7421萬輛，新能源汽車達到1407萬輛。前十月新能源車市占達到19%，其中純電動車的占比達到12.2%，而插電混動達到6.8%，混合動力占到6.4%，油電混動的占比提升。

中國新能源車市占自2020年開始直衝往上，2021年中國全年市占保持52%的較強水平；2022年的中國新能源乘用車全球市占超過63%；2023年的中國占全球市占64%，而今年前十月占比近七成，其中10月市場市占達到76%。

就新能源車種類來看，純電部分，中國2023年市占達到62.3%，今年前十月則為63.9%；插混部分，中國前十月市占達到78%，表現突出。

另外，今年10月世界新能源乘用車銷量180萬輛，年增37%，月增5%。前十月世界新能源乘用車達到1345萬輛，年增23%。主因是歐美新能源車走勢放緩，導致前十月世界新能源車銷量相對前幾年的走勢放緩較大。

在中歐電動車發展此長彼消狀態下，全球關注中歐電動車關稅協議談判，中國商務部28日指出，中歐技術團隊圍繞電動汽車反補貼案價格承諾解決方案開展密集磋商，雖取得一定進展，但磋商仍在進行中。

電動車 商務部 關稅

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