滬深二手房交易 達近四年最大量

上海及深圳兩個一線城市11月二手房成交量來到近四年最大量，深圳11月二手房成交量達近46個月來最高，上海二手房（含商業）成交量也創下44個月新高，並且滬深新房「日光盤」（一日賣光的建案）頻現。業內認為，隨著官方政策效應持續釋放，市場有望進一步止跌回穩。

深圳中原研究中心統計，11月深圳二手房成交量達8500套，為近46個月來最高。

從網簽量數據看，樂有家研究中心監測顯示，11月二手住宅網簽7.125套，月漲16.5%，成為近四年的最高點，甚至超過參考價政策推出前。

從價格方面，11月深圳二手房成交價穩定在「6字頭」，月漲2.1%，目前為6.43萬（人民幣，下同）/平方米。

樂有家研究中心表示，減稅政策吸引更多改善客群、豪宅客群積極入市，高總價的二手房源成交占比上升明顯。

其中，1000萬至1500萬總價占比從9月的6.6%連續兩個月上升，目前為8.3%；1500萬以上的占比則從9月的2.1%上升至當前的4.7%，翻倍增加；800萬至1000萬的占比則連續兩個月穩定在8.1%，比9月的6.2%增加近2個百分點。