台積電非中文名首選 張忠謀自傳說原委

張忠謀自傳提及「台灣積體電路製造公司」取名過程。(中央社)

台積電 「TSMC」聞名全世界，外界或許不知道創辦人張忠謀 對於TSMC的中文名字一開始是屬意「台灣半導體製造公司」，張忠謀在自傳中說明，因為此名已為別人登記，才改成「台灣積體電路製造公司」，簡稱台積電。

張忠謀在自傳下冊中提到，他第1次對時任行政院長俞國華簡報「共同晶圓廠」時，就已暫時命名新公司為Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）。

他說明，這名字表達公司的3個要點，第1是在台灣成立（Taiwan），第2是做半導體（Semiconductor），第3是做製造（Manufacturing）。

張忠謀說，投資協議都以英文為主文，直到公司登記才有中文名字問題。他的第1個反應就是直譯英文「台灣半導體製造公司」，但發現此名已為別人登記，所以改成「台灣積體電路製造公司」，簡稱台積電。

張忠謀還在自傳中述說台積電創立過程，為了達到俞國華的要求，先找1家有IC技術的跨國公司做為第2主要投資者，他寫信或打電話給英特爾（Intel）、德儀（TI）、摩托羅拉、松下、新力、迪吉多、超微（AMD）等公司總裁。

張忠謀回憶，大部分都有回信，但回信都是「無興趣」，他曾向德儀和英特爾人員簡報，2公司也都無興趣投資，最後台積電總股本1.45億美元，由飛利浦出資27.6%，行政院開發基金出資48.3%。

其餘股東部分，台塑出資5%、中美和出資5%、華夏海灣塑膠及關係事業3%、台聚2%、耀華玻璃2%、聯成石化1%、台元紡織1%、誠州電子1%。張忠謀指出，飛利浦2008年8月出清台積電持股，估計21年回收135倍資金。