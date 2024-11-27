我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

小米自研手機晶片料明年量產 預估大減對外採購

編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導
小米傳出正在為即將推出的智慧手機研發一款行動處理器，預定明年量產。圖為小米董事長雷軍。（路透）
小米傳出正在為即將推出的智慧手機研發一款行動處理器，預定明年量產。圖為小米董事長雷軍。（路透）

知情人士透露，小米集團傳出正在為即將推出的智慧手機，研發一款自研行動處理器，預定明（2025）年量產。由於小米目前手機晶片高度仰賴外購聯發科晶片，明年開始導入自家晶片後，恐大幅降低對聯發科採購量，衝擊聯發科營運。

聯發科不評論小米自研晶片的議題，而在2020年的股東會上，聯發科董事長蔡明介就曾回應過如何因應手機客戶投入自研晶片的情形，他認為相關情況都不是現在才發生，早在五到十年前就存在，聯發科基本上會持續投入研發，針對產品與客戶需求，提供最好的產品。

小米明年完成自研手機晶片是繼進軍電動車市場後，又一次跨足先進領域。

彭博資訊報導，這款自研晶片預料2025年開始量產，凸顯小米熱切想加入中國科技大廠投資半導體的行列，可能有助小米邁向自給自足，並在由高通客戶主導的Android市場脫穎而出。

根據市調機構IDC最新統計，今年第三季全球手機出貨量小米居第三位、達4280萬支，市占率13.6%。以年度來看，業界估算，小米集團（含小米、紅米）出貨量上看2億支，對外採購晶片數量龐大。

市場研究機構Canalys今年中公布的數據顯示，聯發科首季手機晶片市占率達39%，居世界第一，其五大客戶為小米、三星、OPPO、傳音和vivo，以小米為最大客戶，訂單占比高達23%。

小米集團近年手機產品積極採用聯發科晶片，無論是小米或紅米新機，都可看到聯發科晶片導入其中，合作關係相當密切。一旦小米手機導入自研晶片，恐大幅降低外購聯發科晶片數量。

彭博的報導分析，小米新出現的半導體業務，可能會對晶片代工生產業者構成挑戰。不過，要在智慧手機晶片領域有所突破並非易事。

英特爾、輝達（ Nvidia）之前都無法在這塊市場有效競爭，小米的競爭同業OPPO亦然，就連三星電子也都得仰賴高通的手機晶片，原因是效能更佳、行動聯網性能更好，只有蘋果公司和Google成功讓全系列產品改為採用自研晶片。

對小米來說，開發自家晶片專業技術，有助邁向製造更智慧、聯網效能更強的電動車。小米會切入汽車領域，最初動機也是受到面臨美國總統當選人川普第一任政府制裁措施的刺激。

小米 晶片 電動車

上一則

打不過自主品牌 跨國車企在中國淨利大減

延伸閱讀

小米傳自研手機晶片 明年量產 降低對聯發科、高通依賴

小米傳自研手機晶片 明年量產 降低對聯發科、高通依賴
美媒：美企依賴台積在台製程 中國若動武 美軍援機率增

美媒：美企依賴台積在台製程 中國若動武 美軍援機率增
微軟再推自研晶片 台廠台積、創意受惠

微軟再推自研晶片 台廠台積、創意受惠
小米汽車毛利率高達17.1% 追平特斯拉

小米汽車毛利率高達17.1% 追平特斯拉

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
為Mate70系列預熱，華為終端19日上午連發三部宣傳影片，值得注意的是，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。影片截圖

AI成Mate70最大賣點？華為預告片劇透3大功能

2024-11-19 16:28
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝