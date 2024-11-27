因應川普加關稅 鴻海砸3300萬美元德州設廠

美國總統當選人川普25日揚言對墨西哥課徵25%關稅，伺服器代工廠首當其衝，代工龍頭鴻海 集團26日快速因應，拍板最新美國設廠計畫，預計斥資3303.3萬美元，取得德州 休士頓土地與廠房。

川普揮舞關稅大刀，在墨國擁有產能的伺服器代工廠，26日多遭賣壓摜殺，鴻海股價大跌3.8%或8元（台幣，下同），收在202.5元，險守200元整數大關，外資狂砍超過5.5萬張，單日市值蒸發超過1100億。

緯創及旗下緯穎均大跌逾3.6%，其中緯穎下跌85元，市值縮水162億，跌破4000億大關、降為3929億；緯創也遭外資調節超過1.6萬張，市值縮水130億、降至3476億。

川普新課徵關稅的言論嚇壞市場，也讓台商神經緊繃。緯穎表示，將持續與客戶保持聯繫，密切觀察相關政策走向。

英業達則暫不回應相關政策，僅表示目前政策尚未明朗，但隨時保持對客戶的彈性。

鴻海集團第一時間快速因應，代子公司FOXCONN ASSEMBLY LLC.公告，將斥資3303.3萬美元，取得德州休士頓土地及廠房，土地面積47.80萬平方英呎，廠房20平方英呎。

鴻海集團在北美有三個地方生產AI 伺服器，分別是墨西哥、威斯康辛州及德州。由於休士頓是鴻海在美國的AI伺服器生產基地之一，更是少數在美國擁有AI伺服器研發中心的ODM廠。

外界推測，鴻海此舉是為擴增AI伺服器產能，也顯示德州將逐步成為鴻海AI伺服器生產重鎮之一。