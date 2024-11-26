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川普對中發出新關稅威脅 人民幣嚇跌至4個月低點

記者黃雅慧／即時報導
美國下任總統川普發出新關稅威脅後，美元26日再走高，人民幣承壓，創4個月低點。（中新社）
美國下任總統川普發出新關稅威脅後，美元26日再走高，人民幣承壓，創4個月低點。（中新社）

美國下任總統川普發出新關稅威脅後，美元26日再走高，人民幣承壓，創4個月低點。針對川普關稅新發言，中駐美大使館隨即回應稱，美國和中國都不會贏得貿易戰。

川普在美國時間25日宣布，在他上任的第一天，將對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%的關稅，並對來自中國的商品額外徵收10%的關稅，直到中國停止非法毒品、特別是芬太尼流入美國。

受到該消息影響，人民幣兌美元在岸價26日一度跌穿7.25元，低見7.2559元；人民幣對美元離岸價亦曾跌穿7.27元，低見7.2728元。人民幣兌美元中間價報7.191元，較25日升8個基點，不過隨後美元漲幅有所收窄。

澳新銀行亞洲研究主管吳坤（Khoon Goh）分析，這是川普贏得大選以來首次明確表示加徵關稅，時機也比大多數人想像要早，「川普的關稅言論讓市場措手不及，離岸人民幣匯率應聲走弱，中國資產可能會面臨壓力。」

江蘇天鼎證券分析，離岸人民幣最近貶值受到多重因素影響，其中中美間的貿易關係，對人民幣匯率形成壓力。川普當選後，可能引發的貿易政策調整，使得市場對人民幣未來走勢更加謹慎。短期內，如果美元繼續走強、全球經濟復甦乏力以及大陸國內經濟增長放緩等因素持續存在，離岸人民幣可能仍會面臨一定的貶值壓力。

路透報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在聲明中說，關於美國對華加徵關稅問題，中方認為，中美經貿合作本質上是互利的，貿易戰或關稅戰沒有贏家。

關稅 川普 匯率

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