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中車市廝殺 特斯拉衝業績 減萬元人民幣促銷

記者謝守真／綜合報導
因應市場廝殺，特斯拉在中國推出降價促銷。（路透資料照片）
因應市場廝殺，特斯拉在中國推出降價促銷。（路透資料照片）

中國車市價格戰在年底愈演愈烈，多家車企相繼祭出多個優惠措施，其中，目前已在中國市場進行多次降價及優惠活動的美國電動車大廠特斯拉25日宣布，在中國市場的Model Y車款，推出限時交付尾款立減人民幣1萬元（下同，約1380美元）的促銷活動。

中國車企近年為搶占市場，採取「以價換量」措施，陷入價格戰。中媒金融界分析，特斯拉的降價行動，無疑是替中國車市價格戰投下重磅炸彈，並預示著更激烈與殘酷的市場競爭和生存挑戰。

中國車企最新價格戰中，小鵬汽車G9車型推出限時優惠，補助高達人民幣3萬元。蔚來汽車雖未直接降價，但有最高人民幣10億元油車置換補助及人民幣1萬元選配基金補助。而理想汽車部分車型最高優惠人民幣3萬元左右。而奇瑞汽車宣布限時指定車型購置稅全免，吉利汽車多款車型有最高人民幣5.3萬元優惠。

汽車之家報導，廣汽本田雅閣正在進行大幅度的優惠促銷活動，最高優惠達到了驚人的人民幣6.2萬元，最低售價僅為人民幣11.78萬。一汽奧迪A4L指導價為人民幣32.18-40.08萬元，優惠幅度最高人民幣14.83萬元，終端參考價人民幣20.27萬元起。

特斯拉中國公告，即日起至今年12月31日，下訂Model Y車型並完成取車，立減人民幣1萬元，可搭配五年期零利率車貸。以Model Y後輪驅動版為例，總車價減免1萬元後為人民幣23萬9900元。

快科技指出，特斯拉在全球各市場的售價對比，中國是目前特斯拉全球售價最低的市場之一，售價可比其他市場平均低約人民幣18.5萬元。

據新華財經統計，特斯拉中國今年已至少五次下調官方售價，但目前特斯拉仍面臨全年銷售目標壓力，今年前三季，特斯拉全球交付132.9萬輛電動車，以去年181萬輛的交付量來算，若想達到同等交付成績，特斯拉年底仍需衝刺。

今年以來，比亞迪率先降價，接著包括長安啟源、挪吒、小鵬、極氪等眾多品牌也陸續跟進降價，優惠幅度最高達5.1萬元。

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