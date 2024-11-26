中車市廝殺 特斯拉衝業績 減萬元人民幣促銷

因應市場廝殺，特斯拉在中國推出降價促銷。（路透資料照片）

中國車市價格戰在年底愈演愈烈，多家車企相繼祭出多個優惠措施，其中，目前已在中國市場進行多次降價及優惠活動的美國電動車 大廠特斯拉 25日宣布，在中國市場的Model Y車款，推出限時交付尾款立減人民幣1萬元（下同，約1380美元）的促銷活動。

中國車企近年為搶占市場，採取「以價換量」措施，陷入價格戰。中媒金融界分析，特斯拉的降價行動，無疑是替中國車市價格戰投下重磅炸彈，並預示著更激烈與殘酷的市場競爭和生存挑戰。

中國車企最新價格戰中，小鵬汽車G9車型推出限時優惠，補助高達人民幣3萬元。蔚來汽車雖未直接降價，但有最高人民幣10億元油車置換補助及人民幣1萬元選配基金補助。而理想汽車部分車型最高優惠人民幣3萬元左右。而奇瑞汽車宣布限時指定車型購置稅全免，吉利汽車多款車型有最高人民幣5.3萬元優惠。

汽車之家報導，廣汽本田 雅閣正在進行大幅度的優惠促銷活動，最高優惠達到了驚人的人民幣6.2萬元，最低售價僅為人民幣11.78萬。一汽奧迪A4L指導價為人民幣32.18-40.08萬元，優惠幅度最高人民幣14.83萬元，終端參考價人民幣20.27萬元起。

特斯拉中國公告，即日起至今年12月31日，下訂Model Y車型並完成取車，立減人民幣1萬元，可搭配五年期零利率車貸。以Model Y後輪驅動版為例，總車價減免1萬元後為人民幣23萬9900元。

快科技指出，特斯拉在全球各市場的售價對比，中國是目前特斯拉全球售價最低的市場之一，售價可比其他市場平均低約人民幣18.5萬元。

據新華財經統計，特斯拉中國今年已至少五次下調官方售價，但目前特斯拉仍面臨全年銷售目標壓力，今年前三季，特斯拉全球交付132.9萬輛電動車，以去年181萬輛的交付量來算，若想達到同等交付成績，特斯拉年底仍需衝刺。

今年以來，比亞迪率先降價，接著包括長安啟源、挪吒、小鵬、極氪等眾多品牌也陸續跟進降價，優惠幅度最高達5.1萬元。