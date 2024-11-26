我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

廣州、深圳房市熱 成交年增幅均翻倍

記者謝守真／綜合報導

中指研究院25日發布最新報告顯示，上周中國房市整體成交面積較前一周成長，且較去年同期成長6.26%。其中，中國二線城市成交周增幅最大；一線城市成交年增幅最大，廣州、深圳兩市成交年增幅均超過一倍。

據中指研究院微信公眾號消息，中指研究院報告顯示，上周，中國房市整體年比均上升，較前一周上升11.75%，年增6.26%。上周，中國一線城市成交面積整體較上一周上升12.3%，年增32%。分城市來看，上海、北京周比增加，其中上海漲幅最大，為50.1%；年增幅來看，除上海外，年增均上升，其中廣州、深圳年漲幅均超過一倍，深圳漲幅最大，為2.28倍。

報告指出，上周中國二線代表城市整體成交面積較上一周成長19.8%，較前一周漲幅最大。分城市來看，武漢周比增幅最大，增幅為76.1%；溫州則是降幅最大，為22.3%。年比來看，中國二線代表城市整體較去年同期上升8.4%。中國三、四線代表城市整體較上周基本持平，微增1.18%。

此外，監測的七個中國代表城市，整體庫存較上周微降0.3%，庫存總量相對穩定。其中，一線城市整體微降，降幅為0.4%。

微信 武漢

上一則

外資熱錢湧入 台幣終結連貶3天強升1.08角

下一則

響應官方支持科創企業 中國人民銀行：已貸款4千億

延伸閱讀

中國促消費 上海、北京等地再發消費券 涵蓋餐飲電影等

中國促消費 上海、北京等地再發消費券 涵蓋餐飲電影等
執法過當?冷血? 廣州1老人街頭揮刀 遭警3槍擊斃

執法過當?冷血? 廣州1老人街頭揮刀 遭警3槍擊斃
小米豪華電動車SU7 Ultra、華為「尊界」 廣州車展對決

小米豪華電動車SU7 Ultra、華為「尊界」 廣州車展對決
中國房價跌幅縮小 一線城市中古屋13個月來首轉漲

中國房價跌幅縮小 一線城市中古屋13個月來首轉漲

熱門新聞

蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
為Mate70系列預熱，華為終端19日上午連發三部宣傳影片，值得注意的是，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。影片截圖

AI成Mate70最大賣點？華為預告片劇透3大功能

2024-11-19 16:28
隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國