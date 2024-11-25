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中國車市競爭激烈 長安汽車總裁：80%品牌恐出局

記者林宸誼／綜合報導
長安汽車總裁王俊表示，預計未來80％以上中國品牌將面臨停業。 （新華社資料照片）
長安汽車總裁王俊表示，預計未來80％以上中國品牌將面臨停業。 （新華社資料照片）

中國長安汽車總裁王俊表示，中國71個乘用車品牌僅三家獲利，業界競爭激烈程度遠超大家的認知，預計未來80％以上中國品牌將面臨停業。

第一財經報導，王俊指出，中國汽車產業「內捲」式競爭明顯，面臨良性競爭弱化的挑戰。

王俊透露，今年前10個月，中國境內汽車市場均價已下滑6.5%，其中燃油車市場均價更是下降5.5%。數據反映出，在市場競爭日益激烈情況下，汽車企業為爭奪市占，不得不採取降價策略，從而導致整體汽車價格下滑。

隨著競爭持續加劇，造車業出清趨勢已越來越明顯，未來可存活的車企業僅幾家，先前華為常務董事、終端BG董事長余承東與蔚來汽車董事長李斌，均預測未來中國存活品牌五家左右。

小鵬汽車何小鵬略微樂觀，但也稱僅剩七家；特斯拉執行長馬斯克則認為，未來全球僅剩他們一家以及九家中國公司。

新浪財經報導，新一輪車企併購整合已在推進中，雖然跨界新勢力動作遲緩，但傳統車企推出的新勢力品牌已積極「整合併購」。其中，吉利集團最為積極，10月旗下幾何品牌併入銀河。之後吉利集團又於11月宣布，對領克和極氪進行股權調整，實際上是把領克併入極氪品牌。

此外，其他幾家汽車集團也有整合旗下「新勢力」品牌的意願，上汽集團旗下脫胎於R品牌的飛凡結束三年單飛，重回榮威品牌懷抱，未來上汽將把精力押注於智己品牌上。

長城汽車也釋放出品牌整合信號。10月，該車企旗下歐拉汽車App發布，將於今年底正式停止運營並遷移至長城汽車App。內部人士透露，由於歐拉近兩年銷量不佳多車型虧損，未來歐拉或許被整合進哈弗品牌。

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