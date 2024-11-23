我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

小米、OPPO槓上蘋果三星 掀第2波全球擴張浪潮

記者黃雅慧／綜合報導
中國手機廠商如華為、小米、OPPO、vivo和榮耀等，正在迅速調整戰略，積極向高端市場進軍。（路透）
中國手機廠商如華為、小米、OPPO、vivo和榮耀等，正在迅速調整戰略，積極向高端市場進軍。（路透）

在全球智慧手機市場回暖，高端手機市場增長強勁背景下，中國品牌正把握這絕佳機遇，掀起第二波全球擴張浪潮，且目標直指高端市場，力求打破蘋果和三星的壟斷。

市調機構Counterpoint Research發布文章指出，隨著5G時代到來，以及生成式人工智慧技術的快速發展，高端智慧手機市場需求持續增長。報告統計，2018年至2023年間，價格超過600美元的智慧手機年複合增長率為6%，預計2024年銷量將超過3億支。

在這個時機，中國的手機廠商如華為、小米、OPPO、vivo和榮耀等，正在迅速調整戰略，積極向高端市場進軍。

報告以OPPO為例，近日，OPPO Find X8系列全球發布，其全球化進程進入新階段。該系列產品將在亞太、歐洲、拉美等多個主要市場銷售，借助在影像、AI等領域的創新突破，再度布局全球高端市場。該公司在印度、印尼等多個國家投資建廠，確保生產與市場需求相契合。同時，OPPO在全球擁有超過30萬個銷售據點和6.5萬名銷售人員，構建了完善的分銷網路，以便更好地服務當地消費者。

就市場分布來看，中國、北美和西歐是高端智慧手機主要市場，而印度和中東等新興市場也展現出強勁的增長潛力。

報告提出小米、OPPO、榮耀與vivo四家安卓系統手機廠數據顯示，在國內外市占方面，小米、OPPO以海外市場為主，海外占比分別為75%、 58%；榮耀與vivo則以中國國內市占較高，但海外市占則逐步追上。顯示中國品牌在海外發展的比例逐漸提升。

英國《金融時報》近期報導，中國品牌手機包括Realme、OPPO與榮耀等擬進軍歐洲高端手機市場。其中Relme計畫在未來三年內將其歐洲市占翻倍；OPPO計畫透過Find X8系列的推出重返歐洲高端市場；榮耀則將持續在歐洲推廣其折疊手機。

據市調機構Canalys數據，今年第2季全球高端智慧手機市場（600美元以上）排名，蘋果與三星仍獨霸前兩名，市占率分別為62%與22%，而三到五名則為華為、小米與vivo，市占率為9%、2%與1%。

儘管中國品牌在國內外市場取得一定的成績，但仍然面臨不少挑戰。首先，消費者對品牌的忠誠度仍然是蘋果、三星等傳統手機品牌占優勢。此外，中國品牌在產品定價、售後服務等方面也需要不斷提升，以應對傳統品牌的競爭。

根據Counterpoint的分析，中國品牌在新興市場，如印度和中東地區，展現出巨大的增長潛力。與蘋果和三星相比，中國品牌憑藉性價比和創新功能，吸引了大量消費者。隨著品牌知名度的提高和市場布局的加深，這些品牌有望進一步打破現有市場格局，為消費者帶來更多選擇。

小米 三星 印度

上一則

華為折疊機銷量 蟬聯中國市場第1名

延伸閱讀

降低對中依賴 印度擬對本地電子業提供50億美元獎勵

降低對中依賴 印度擬對本地電子業提供50億美元獎勵
蘋果傳將升級Siri「更會聊天」 評估是否自行設計生產TV

蘋果傳將升級Siri「更會聊天」 評估是否自行設計生產TV
小米汽車毛利率高達17.1% 追平特斯拉

小米汽車毛利率高達17.1% 追平特斯拉
優於預期 小米Q3大賺53億人民幣 手機出貨量穩居全球第三

優於預期 小米Q3大賺53億人民幣 手機出貨量穩居全球第三

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息