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川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

中國出口退稅率將從13%降至9% 光伏、電池搶出口

記者林茂仁／綜合報導
中國財政部宣布太陽能及電池等出口退稅率降為9%，相關廠商趕在新規定生效前出口。圖為廣東省廣州一家鋰電池公司生產車間。 (中通社)
中國財政部宣布太陽能及電池等出口退稅率降為9%，相關廠商趕在新規定生效前出口。圖為廣東省廣州一家鋰電池公司生產車間。 (中通社)

中國太陽能及電池企業近日積極搶訂艙位出口產品，主因中國財政部宣布相關商品的出口退稅率將從13%降為9%，將使廠商出口成本上升，帶動相關廠商趕在新規定12月1日生效前搶出口。

中國財政部、稅務總局日前公布2024年第15號公告，共取消59個產品出口退稅，下調209個產品退稅率，12月1日起執行。其中，部分成品油、光伏（太陽能）、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%；取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅。

出口退稅率下調，意味著企業在出口時獲得的退稅減少，即企業每出口一定金額的產品，需要承擔更多的成本。

專家認為，中國是在為下一階段中美與中歐之間的關稅談判做準備。

一財網報導，業內人士認為，在市場競爭激烈的情況下，企業很難透過提高產品價格來完全轉嫁增加的成本，企業利潤空間將受到一定程度的擠壓，那些技術水準較低、生產效率不高、成本控制能力較弱的企業可能被市場淘汰。

上海有色金屬網認為，雖然出口退稅率的下調將提高太陽能生產企業的產品出口成本，但是在政策12月最終生效之後，成本的增加可能將更多地轉嫁到海外消費者。

實際上，不管是太陽能還是電池，產能都高度集中在亞洲，尤其是中國。其中，全球九成以上的太陽能，七成以上的鋰電池均在中國生產。

業內人士認為，中國調降出口退稅帶來的相關產品價格上調，短期將引發海外客戶加緊下單。在給中國國內製造商帶來經營壓力的同時，長期而言也將有利中企已在海外布局的產能。

近年來，中國製造企業加快海外布局步伐，隆基綠能、阿特斯、天合光能、晶科能源等太陽能企業紛紛透過在海外建廠、投資等方式拓展海外市場，在東南亞、美國、中東等多地布局生產基地，以降低貿易壁壘影響，提高市占。

寧德時代2024年半年報顯示，其鋰電池海外業務占比超過30%，境外毛利率高達29.65%。多家頭部企業的訂單表現相似，並帶動了電池產業相關上下游企業紛紛出海。

退稅 財政部 綠能

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