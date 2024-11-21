我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

攜手華為、中興等 中國移動攻高性能DPU晶片

記者謝守真／綜合報導

中國移動攜手華為、中興、華三、銳捷、盛科、雲豹智慧等網通業者，共同發表中國國產高性能資料處理器（DPU）晶片－「智算琢光」。DPU是針對資料中心的專用處理器，新增了AI、安全、儲存和網路等各種加速功能，是新一代的重要算力晶片。

觀察者網報導指出，大模型時代，算力成為核心生產力，大規模GPU集群採用高速交換網路實現上萬顆GPU算力互聯，互聯網技術成為提升集群有效算力的關鍵，也成為全球產業科技創新焦點。

中國移動表示，公司提出全調度乙太網路（GSE）技術，聯合海內外主流雲端服務商、設備商、晶片商、大學等50多家產學研機構共同發起「GSE推進計畫」，旨在打造標準開放、合作共贏的新型智算中心網路技術標準。

中國移動稱，將與美國公司主導的超級乙太網路聯盟（UEC）成為全球兩個具有影響力的技術體系。

據了解，DPU網卡晶片作為智算GPU叢集中算和網連接的樞紐，是智算中心實現端網協同組網的核心晶片之一。與CPU（中央處理器）和GPU（圖形處理器）不同，DPU的設計初衷是為減輕CPU在資料傳輸、加密和儲存等任務中的負擔，從而提升整體系統的效能。

中國移動稱，此次發布的「智算琢光」晶片是首顆全量支援GSE標準的DPU晶片，支援200G連接埠速率以及GSE協定特有的應用程式之間發送資料塊的噴灑以及基於DGSQ（Dynamic Graceful Shutdown Queue）的擁塞控制機制等能力，並完成與業界多家主流交換晶片的對接驗證。

中國移動續稱，基於此，晶片搭建的GSE網路效能可比傳統RoCE網路提升30%以上，大幅提升GPU節點間通訊效率，填補中國在新型智算中心網路高效能DPU晶片領域的空白。

將持續與合作夥伴進行協議迭代、晶片研發，加速GSE產業生態的成熟，建構開放共享的技術標準體系，為全球智算產業發展貢獻中國方案。

晶片 雲端 華為

上一則

微軟再推自研晶片 台廠台積、創意受惠

下一則

中國出口退稅率將從13%降至9% 光伏、電池搶出口

延伸閱讀

Nvidia財報優預期 新晶片全面量產、財測未超越最樂觀預測

Nvidia財報優預期 新晶片全面量產、財測未超越最樂觀預測
AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期
輝達Blackwell過熱問題 專家稱「傳言誇大」：數月前已解決

輝達Blackwell過熱問題 專家稱「傳言誇大」：數月前已解決
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元