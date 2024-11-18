外資藥廠紛紛縮減人力 嬌生中國傳將裁員20%

嬌生中國傳出將裁員20%，主要涉及外科部門。（路透）

繼葛蘭素史克（GSK）、美敦力之後，嬌生 公司也傳出將在中國裁員 的消息。據南方都市報旗下財經媒體報導，強生（Johnson & Johnson，台灣稱「嬌生」）中國區將裁員20%，主要涉及外科部門。有強生員工稱，裁員是通過郵件私發的，她簽訂的離職日期為今年底，「賠償還不錯，按年限有劃分，最多是N+3」。

所謂離職補償「N+3」是指按員工年資額外再加三個月工資。按規定，裁員的經濟補償須按勞動者在本單位工作年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。

上海第一財經也指出，從強生中國相關人士處了解到，強生新一輪的裁員自上周開啟，波及公司的多個業務單元。但公司方面對此並無正式回應。

一名強生前員工對告訴第一財經，「陸陸續續一直在裁，只是未對外公告。」這名前員工並稱，中國裁員也是強生全球裁員的一部分。

一名業內人士表示，「跨國醫療公司最近比較動盪。」他認為，這與中國官方近年推動醫療耗材集體採購，影響企業利潤 、激烈的市場「內卷」、跨國企業總部重新評估中國業務以適應新環境的變化等因素都有關。

在這一背景下，醫療器械公司和製藥企業都受到影響。第一財經指出，此前葛蘭素史克（GSK）、美敦力等公司都陸續在中國進行過裁員。

南方都市報指出，美國強生集團原本擁有大寶、強生嬰兒、露得清、泰諾、邦迪、城野醫生、李施德林等多個業務面向的產品，但自2021年集團將旗下消費者健康業務拆分後，便專注在醫療科技（MedTech）和創新製藥（Innovative Medicine）兩大業務，消費者健康業務則成為一家獨立公司Kenvue（科赴）並於2023年在紐交所上市。

公開資料顯示，強生自2023年以來就被爆出有過多次裁員，涉及業務合併、關閉其製藥部門的心血管和代謝部門、裁員其子公司位於美國工廠的員工等。但在公開報導中，強生集團並沒有公開對此回應。

據強生10月15日發布的第三季財報，今年第三季，強生銷售額年比增長5.2%至224.71億美元，淨利潤則下滑37.5%至26.94億美元，非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，調整後淨利潤年比下滑13.3%至58.76億美元。

按地區來看，美國仍是強生營收主要來源，占比約57%，亞太非地區第三季營收年比微增0.5%至34.75億美元，營收占比約15.5%。