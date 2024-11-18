我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

華為最新旗艦機 Mate70系列26日發布

記者林宸誼／綜合報導
華為預計26日發行最新版的Mate 70手機。（路透資料照片）
華為預計26日發行最新版的Mate 70手機。（路透資料照片）

華為最新款旗艦手機Mate 70系列預計本月26日發布，華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在廣州車展上透露，26日召開發布會帶來多款新品。據業內人士爆料，華為Mate70系列至少包含四款手機，高配版採用中國國產維信諾頂級螢幕，代表華為不止扶持京東方一家供應鏈

搜狐新聞報導，爆料指出，除了維信諾，華為Mate70系列採用京東方新一代F1 OLED螢幕，優勢在於壽命更長、藍光更少、色偏更小、發光效率更高，成為目前行業內表現最好的螢幕之一。而且，這款螢幕最高支援4320Hz高頻PWM調光，同時擁有DC調光模式減少視覺疲勞。

在核心配置上，華為Mate70系列搭載核心搭載最新麒麟9100處理器，出廠預裝HarmonyOS NEXT，純血鴻蒙系統不再支持安卓應用，目前華為應用商店已經上架超過1.5萬款應用程式。

華為Mate70全系採用1.5K解析度螢幕，標準版採用直屏設計，擁有側邊指紋識別技術。華為Mate70 Pro系列則採用等深四微曲面螢幕，可以帶來更好的觀感和觸感，居中三個獨立挖孔支持3D人臉識別功能，中國國產只有華為和榮耀支持這項技術。

影像方面，華為Mate70系列配備5000萬畫素主鏡頭，支持可變光圈技術，標準版擁有1200萬畫素潛望式長焦鏡頭，高配版支持4800萬畫素潛望式長焦。

華為 人臉識別 供應鏈

上一則

諾和諾德擬推減重藥2.0 執行長：有望在市場居領先地位

下一則

京東方擬砸20億 參股北電集成12吋積體電路生產線專案

延伸閱讀

受惠華為智慧手機 海思出貨年增逾2倍

受惠華為智慧手機 海思出貨年增逾2倍
華為平板市占率 擴大領先至36.7%

華為平板市占率 擴大領先至36.7%
華為鴻蒙智行發布1周年 交車突破50萬輛

華為鴻蒙智行發布1周年 交車突破50萬輛
純血鴻蒙+新麒麟晶片 華為「最強大」Mate手機本月上市

純血鴻蒙+新麒麟晶片 華為「最強大」Mate手機本月上市

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地