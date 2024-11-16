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中國經濟憂喜參半…工業增加值低於預期 消費成長近8月最佳

記者陳湘瑾、陳政錄／綜合報導
中國10月規模以上工業增加值按年增5.3%，遜於市場預期。（新華社資料照片）
中國10月規模以上工業增加值按年增5.3%，遜於市場預期。（新華社資料照片）

中國國家統計局15日公布一批經濟指標，10月規模以上工業增加值按年增5.3%，遜於市場預期；但消費增長4.8%，創近八個月最高水準，遠優於市場預估。最新數據呈現憂喜參半景象，表明中國政府的刺激措施尚未使經濟完全回溫。

官方數據顯示，10月規模以上工業增加值年增5.3%，比前月回落0.1個百分點，月增0.41%。根據調查，多位中國經濟學家預測均值為5.6%，預測區間為5.2%至6.0%，意即實際增速接近預測區間下限。

財新網指出，工業數據顯示生產端增長動能放緩，9月底以來一攬子增量政策效果暫未傳導至生產端，而此前增長較快的電力、熱力、燃氣增速明顯回落。

10月社會消費品零售總額為4.54兆元人民幣（約6273億美元），年增4.8%。在消費品以舊換新效應加快釋放、雙11網購促銷提前等因素帶動下，社會消費品零售總額增速比9月加快1.6個百分點。

1月到10月中國全國固定資產投資為42.32兆元人民幣，年增3.4%，表現略遜於市場預期的3.5%。其中，民間固定資產投資21.28兆元人民幣，下降0.3%，基礎設施投資增長4.3%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資按年下降10.3%。

財新網指出，製造業、基建投資增速小幅加快，與房地產開發投資走弱影響相互抵消，前十月固定資產投資增速維持與前三季不變。

路透引述上海獨立經濟學家王丹分析表示，刺激措施的影響應該已經體現在消費中，因為以舊換新計畫已經實施幾個月。這意味著，所有其他最近的刺激舉措都沒有顯示出任何影響，包括之前針對住房的刺激措施。

中國國家統計局城市司首席統計師王中華表示，隨著存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出，10月國民經濟運作穩中有進，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求偏弱，經濟持續回升基礎仍待鞏固。

投資 房地產 王丹

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