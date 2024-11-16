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張忠謀：亞利桑納新廠進展良好、完工沒典禮

記者李孟珊／台北報導
台積電創辦人張忠謀（左）15日出席台大創校96年校慶。（記者潘俊宏／攝影）
台積電創辦人張忠謀（左）15日出席台大創校96年校慶。（記者潘俊宏／攝影）

台積電創辦人張忠謀15日出席台灣大學96周年校慶活動，針對亞利桑納州新廠進度，他指出，美國廠目前進展狀況十分良好，但本次應不會有完工典禮。

台積電位於亞利桑納州的新廠預計2025年第1季開始量產，先前有傳言指出，生產良率相當良好，可媲美台灣南科廠區的水準，讓外界增加許多信心。對於美國廠狀況，張忠謀15日回覆，聽說狀況十分良好，但12月完工典禮是否延後，他則表示「沒有ceremony！（典禮）」，且1月大概也沒有。

據了解，台積電亞利桑納州新廠先前預定在今年下半年開始量產，由於工期延宕，確定延後到明年第1季量產，生產製程將為4奈米，至於第二期廠房則原先規畫在2026年量產3奈米製程，但目前延後到2028年，第三期廠房當前仍尚未底定是否將量產2奈米或A16製程，不過外傳將可望在2030年進入量產。

目前法人對於台積電明年上半年營運展望抱持保守態度，原因主要為亞利桑納州新廠一旦量產，將可能會拉低台積電毛利率表現，關鍵在於人事及生產成本比台灣廠區高出許多，不過隨著量產時間增加，預期生產狀態將會逐步改善，因此台積電明年整體營運仍可望達到雙位數成長動能。

先前市場傳出美國新廠將在12月6日舉行完工典禮，外電與業界盛傳台積電創辦人張忠謀，董事長魏哲家和財務長黃仁昭將出席，屆時剛當選美國總統的川普，以及現任總統拜登都會出席，亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）也會參加。

2022年台積電亞利桑納廠舉辦新廠移機典禮時，拜登親自前往參觀廠區，美國企業界重要領袖，如蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人，都是典禮座上賓，創辦人張忠謀與時任台積電董事長劉德音、時任總裁（現已接任董事長）魏哲家均參與。

台積電 亞利桑納州 張忠謀

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