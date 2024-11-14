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中國市場低迷 法國巴黎銀行中國員工11人被辭職 滙豐銀行估將跟進

記者謝守真／綜合報導
法國巴黎銀行傳出近期有約11人被裁撤，分別任職於中國和香港。（路透）
法國巴黎銀行傳出近期有約11人被裁撤，分別任職於中國和香港。（路透）

中國交易市場持續低迷，中外資投行繼續透過裁員以降本增效。財新網13日引述消息人士指出，法國巴黎銀行（下簡稱法巴）近期有約11人被裁撤，分別任職於中國和香港。消息並稱，法巴約有10%中國相關員工受到此次措施影響。

財新網報導稱，消息人士透露，被裁職位涵蓋投資部門（Investment Banking Division，IBD）、企業融資（Corporate Finance）和股權資本市場（Equity Capital Markets，ECM）部門。其中，法巴中國投行業務董事總經理級別的人員也在裁員名單之列，離職後或轉職自僱人士。

據香港證監會網站消息，上述法巴裁員名單內至少9名人員有在香港證監會持有受規管活動牌照的紀錄。其中，名單內部分香港員工持牌記錄，已於今年10月25日至11月8日宣告終止；以此推斷，相關人員已於上周從該銀行離職。截至目前，法巴尚未對相關消息回應。

同樣地，彭博當日引述知情人士稱，法國巴黎銀行近期對中國投資銀行業務，展開自該行2022年擴大中國投行團隊以來的首次裁員，約10名員工受此影響。法國巴黎銀行上周解僱7名投資銀行、企業融資和股權資本市場領域的香港員工，另外還有3名中國辦公室的員工。據悉，此次裁員約有其10%的中國相關員工受到影響。

此外，財新網再指，其他中、外資投行消息人士指，法巴中國團隊目前規模已相當龐大，「若非團隊同時服務於亞太其他市場，在中國和香港資本市場相對低迷的環境下，確實有縮減人手的必要」。

香港信報提到，法國巴黎銀行於2022年擴大中國投行團隊、增加20多名交易撮合者負責股票銷售和跨境併購，然而隨該行將重點轉向併購業務，此次裁員主要影響股票承銷部門的員工。同時，這家總部位於巴黎的公司於4月獲准在中國開展證券業務，在2017年前退出當地合資企業後重新進入這市場。

實際上，由於中國市場持續低迷，中外資投行近來皆透過裁員以降本增效。除法巴外，接下來預計還有滙豐銀行將裁員。滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）10月時稱，為解決現有部分職能重疊問題，個別中高階管理層離職將無可避免。而有滙豐高層也說，滙豐第一輪裁員，或將在幾個星期內啟動。

具體來看，香港IPO的相關活動自2021年起至今持續轉冷，因此去年及今年以來，在香港包括摩根士丹利、花旗集團、高盛、瑞銀、美國銀行、滙豐控股、野村等在內的中外資多家投行已相繼出現多輪裁員或降薪。

裁員 香港 投資

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