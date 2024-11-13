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7奈米AI晶片禁令延燒 台積ADR市值打兆美元保衛戰

記者鐘惠玲、國際中心／綜合報導

美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工效應延燒，台積電有訂單流失風險，投資人拋售持股導致股價連日修正。台積電11日ADR收盤市值下探1兆64億美元，退居全球第十，12日ADR早盤開低震盪，面臨市值1兆美元保衛戰。

對於美國對陸半導體新管制措施，台積電表示，確實會有影響，但在可控範圍。即便台積電認為影響可控，投資人仍憂心美國此次限令恐由AI晶片延伸至其他消費型高階應用晶片，後座力更大，引發拋售台積電股票潮，股價連日下跌。

台積電普通股12日重挫逾3.2%，以當日最低價新台幣1050元收市，外資賣超逾1.68萬張，為近一個月來最大賣超量，惟投信持續力挺，截至12日已連11買。

美國最新7奈米以下製程代工管制令消息傳出後，台積電股價從8日收盤價新台幣1090元，至12日為止兩個交易日已下跌40元，市值約減少新台幣1.03兆元（約318億美元）、降至新台幣27.22兆元（約8409億美元）。

台積電ADR在美股11日開低走低，收盤大跌3.55%，以194.05美元收市，市值降至1兆64億美元，退居全球第十大市值公司。

根據彭博資訊統計，截至美股11日收盤，輝達以3.56兆美元高居全球市值王，蘋果以3.39兆美元緊追在後，微軟以3.11兆美元排名第三。近來股價漲勢剽悍的特斯拉，市值暴增至1.12兆美元，全球排名第八，波克夏1.01兆美元，小勝台積電，排名第九。博通市值8356億美元，排在台積電之後。

彭博資訊統計，台積電與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），是全球市值前十大企業中「唯二」的非美企業。惟台積電12日ADR早盤開低震盪，跌約1%，面臨市值1兆美元保衛戰。

據了解，美方對陸企最新先進製程投片管制，並沒有區分是何種應用的晶片才會受到約束，只要是7奈米以下製程案件，且裸晶的大小約是一片12吋晶圓只能切割200顆以下者，都納入管制範圍，也因受管制應用可能不限於AI伺服器，使得市場大為恐慌。

一般粗估，利用更先進製程的AI晶片案件，在一片12吋晶圓上可切割出的裸晶顆數不到100顆。

台積電 晶片 AI

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