我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

刺激房市 中國一線城市 購屋稅費喊調降 契稅將降至1%

記者林宸誼／綜合報導
中國官方正制定方案，允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前的最高3%，降至最低1%。（中新社）
中國官方正制定方案，允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前的最高3%，降至最低1%。（中新社）

中國政府計畫降低房產購置相關稅費，加大財政支持重振房地產市場。彭博報導，知情人士透露，中國官方正制定方案，允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前的最高3%，降至最低1%，另外，對於出售持有不到兩年的房子課徵5%的增值稅也有望調整或取消，將有助於提振房市交易量。

所謂「契稅」即是對契約徵收的稅，屬於財產轉移稅，由財產承受人繳納，而不論買新屋或中古屋，契稅都無法避免。對許多購房者來說，契稅一直是個沉重的負擔，買一間千萬元房子的契稅就要30萬元，因此若契稅可降低，可以直接減少購房成本，提升購房意願，對首購族和換屋族都是利多。

消息人士說，根據最新提議，一線城市將獲准取消普通住宅與非普通住宅標準，例如在上海，面積超過144平方公尺則被認定為非普通住宅，要繳納較高的契稅稅率，因此對於改善型住房購房者而言，房屋購置成本會顯著降低。

除契稅外，目前個人若出售購買不足二年的住房還需繳納高昂增值稅，稅率在5%左右，也有機會調整或取消。

銀河國際證券香港中國房地產研究主管Raymond Cheng表示，此舉如果實現了，將有助於降低購房成本，並且促進房地產銷售。

中國經濟學家呼籲加大財政支援力度，以確保中國今年實現約5%的經濟增長目標。上個月，中國國家主席習近平重申實現這一目標的必要性。長達數年的房地產崩盤已經蒸發了數十億美元的家庭財富，加劇了通貨緊縮的壓力。

晨星公司分析師傑夫·張（Jeff Zhang）表示，房產契稅下調與早先的預期一致，也就是政府將公布財政政策來說明房地產行業。

中國財政部部長藍佛安，8日暗示該計畫，突顯出北京越來越願意利用財政工具和貨幣寬鬆政策來提振疲軟的經濟。在宣布為地方政府提供人民幣10兆元（1.3兆美元）的債務置換後，藍佛安提到明年財政政策會「更加給力」。這表明北京在美國總統當選人川普就職後，可能會採取更積極的措施。

房地產 財政部 香港

上一則

7奈米AI晶片禁令延燒 台積ADR市值打兆美元保衛戰

下一則

川普宣布找馬斯克設政府效率部「狗狗幣」飆漲2成

延伸閱讀

菲防長稱北京施壓讓出南海主權 不預期川普索取防禦費

菲防長稱北京施壓讓出南海主權 不預期川普索取防禦費
房地產投資新手 留意9項「意外」成本

房地產投資新手 留意9項「意外」成本
華北鼎泰豐經營權糾紛再起 新董座控「山寨版」鼎泰豐出現

華北鼎泰豐經營權糾紛再起 新董座控「山寨版」鼎泰豐出現
南加多地購房負擔能力有所改善 更多人買得起房

南加多地購房負擔能力有所改善 更多人買得起房

熱門新聞

券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

2024-11-06 21:56
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

再掀貿易戰？川普關稅2.0恐重傷美國經濟 克魯曼：有百害無一利

2024-11-06 08:10
專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光