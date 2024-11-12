我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

順豐赴港上市通過聆訊 有望成為香港市場第二大新股IPO案

記者黃雅慧／綜合報導

中國快遞龍頭順豐控股通過港交所上市聆訊，上市日期待定。如果順利上市，以集資額15億美元（約107億元人民幣）計算，順豐可能成為香港市場第二大新股IPO案，僅次於9月上市的中國家電業者美的集團。

彭博報導，根據取得的交易文件，順豐控股將於11日開始評估投資者對其香港上市的興趣。

順豐的聯席保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。綜合此前訊息，本次順豐在香港IPO目標集資額為10至15億美元，目前港股集資額最大的美的集團集資額最多近35億美元。

順豐去年8月首次向香港聯交所遞表，至今年2月失效，5月底完成境外上市備案。順豐6月再遞表申請上市，於9月披露上市委員會已審閱其IPO申請，但時隔近兩個月才正式通過聆訊。

值得注意的是，順豐在10月初宣布大手筆分紅計畫，不但擬實施人民幣19.2億元的中期分紅計劃，更準備對A股股東實施一次性特別現金分紅約人民幣48億元，兩者合共發出人民幣67億元。

據招股書文件內容，順豐擬募資用於加強國際及跨境物流能力、提升及優化中國物流網絡及服務、研發先進技術及數位化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措，及用作營運資金及一般企業用途等。

順豐控股董事長兼CEO王衛曾在2023年8月的股東大會上說：「儘管我們之前也有一些投資，但是我認為還遠遠不夠，如果公司能在港股上市，機會會更多，所以這是必須的。」

香港 投資 高盛

上一則

日經濟產業大臣：10兆日圓晶片計畫是新架構

下一則

彭博：中國今年貿易順差估近1兆美元創新高 恐激怒川普?

延伸閱讀

一度比李嘉誠有錢 前亞洲首富呂志和95歲去世

一度比李嘉誠有錢 前亞洲首富呂志和95歲去世
香港投資詐騙案急升 6成受害者栽在「白撞黨」手中

香港投資詐騙案急升 6成受害者栽在「白撞黨」手中
70歲林青霞也愛小鮮肉 同框姜濤送抱抱

70歲林青霞也愛小鮮肉 同框姜濤送抱抱
70歲林青霞也愛小鮮肉 女神送上愛的抱抱：大家都愛你

70歲林青霞也愛小鮮肉 女神送上愛的抱抱：大家都愛你

熱門新聞

券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

2024-11-06 21:56
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

再掀貿易戰？川普關稅2.0恐重傷美國經濟 克魯曼：有百害無一利

2024-11-06 08:10
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
川普勝選，美股跳高，相關概念股也全面走升。（美聯社）

川普自行宣布當選 道瓊期指飆漲1000點 川普交易熱翻天

2024-11-06 04:31

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲