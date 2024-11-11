中國國產GPU獨角獸摩爾線程 完成股改拚上市

中國國產GPU獨角獸企業摩爾線程近期將啟動上市輔導，上交所科創板或為其首要目標。意味中國GPU企業正籌資因應未來幾年市場增長。

科創板日報報導，根據中國企業信用信息公示系統，摩爾線程的市場主體類型在10月28日由其他有限責任公司變更為「其他股份有限公司（非上市）」，該公司的註冊資本由2441.3萬元（人民幣，下同，約340萬美元）增至3.3億元。意味摩爾線程完成股改，下一步有望衝刺上市。

摩爾線程於2020年10月成立，法人代表為張建中。值得注意的是，摩爾線程受到美方關注，美媒CNBC點名取代輝達晶片 缺口的中國競爭對手中，摩爾線程名列其中；摩爾線程2023年10月也被美國商務部列入實體清單。事實上，摩爾線程跟輝達也有淵源，其核心團隊來自輝達，創始人張建中為原輝達中國區總經理、輝達全球副總裁。

財聯社創投通數據顯示，摩爾線程成立至今共經歷六輪融資，知名投資 方包括紅杉中國、深創投、騰訊投資、中關村科學城等。在2022年12月完成15億元B輪融資時，估值已240億元，躋身獨角獸公司之列。

GPU產業高度需要資金支持，中國國產GPU面臨存亡交加挑戰，有公司在這過程面臨危墜，比如重慶地方政府曾扶持的象帝先，此前就傳發不出工資，面臨解散；也有廠商極力爭取IPO籌措資金，比如燧原科技在8月與中金公司簽署上市輔導協議，正式啟動A股IPO進程，另一AI晶片獨角獸壁仞科技9月在上海證監局辦理上市輔導備案登記等。

對於中國國產GPU陸續爭取上市，經濟觀察網引述晶片行業人士分析，現在很多中國國產晶片企業面臨難以在資本市場融到足夠維持運行的資金的困境，同時他們的產品營收還無法抵銷研發支出。此外，這些公司上市之後，投資機構也將會有新的退出路徑。