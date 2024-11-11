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京東旗下「京喜自營」 將年砸百億強攻白牌市場

記者林宸誼／綜合報導

用白牌商品爭奪低線市場的戰局再掀波瀾。京東旗下特價購物品牌「京喜自營」首次披露業務詳情，宣布每年將投入人民幣100億元（約13.9億美元），主要用於商品價格補貼，流量營運扶持、物流運費補貼，意在與同行爭奪白牌商品市場。

界面新聞報導，白牌國貨工廠是指代加工，以及所生產的商品沒有品牌或品牌知名度低的工廠。

當前這些工廠面臨電商平台惡性「卷」價格、線上銷售運營難投入重、賣貨卻虧錢、競爭無下限、商品越來越劣質等諸多生存困境，同時一些以出口加工為主的產業帶和工廠，也面臨境內市場開拓難的窘境。

京喜自營宣布，將重點扶持1萬家白牌國貨工廠，平均每家工廠預估補貼100萬元人民幣。

京喜自營負責人表示，後續京喜自營將在全大陸50城展開招商，與各級地方政府和相關協會組織共建100個國貨產業帶，其中，打造五個成交額過人民幣百億的核心產業帶，孵化5000家白牌國貨超級工廠，輻射帶動數千萬人就業

北京日報報導，根據統計，目前全大陸有100多個產業集群，以浙江、江蘇、廣東、山東四省最為集中。大量的產業代工廠生產的白牌國貨品質過硬，但苦於沒有足夠的資金做行銷，如果請不起主播帶貨，就沒有更多機會呈現在消費者面前，缺乏用戶認知累積，只能搞貼牌生產或代工。

一些白牌工廠已經在與電商平台的合作之中有所獲益，例如坐落於兩廣電子配件產業帶的一家耳機廠與平台進行合作後，一款單價不足10元人民幣的藍牙耳機，透過優化產品功能以及服務體驗，實現銷量大幅提升，單品成本下降50%，並因此帶動廣東、廣西近40家上下游工廠的業務，為超過5000人提供就業機會。

京喜自營業務相關負責人稱，在「卷低價」成為主流的當下，要做的低價是有底線、有標準的低價，在全大陸核心產業帶白牌國貨工廠、用戶之間形成健康的商業生態。

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