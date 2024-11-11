中國電商雙11戰線拉長 消費者：味道淡了、早就麻木

中國電商重頭戲「雙11」今年的戰線長達26至34天。（取材自新華網）

今年中國電商 熱戰重頭戲「雙11」戰線高達26至34天，戰役更早啟動且跨時最長。然而，今年雙11已靜悄悄地接近尾聲，不少消費者感受到「雙11味更淡了」，甚至有人認為電商平台的戰略重心已逐漸轉為一種「例行公事」。

實際上，各平台爭搶「全網最低價」的瘋狂在這一屆雙11退潮，帶貨主播間爭奪流量、價格機制的「罵戰」也鮮少在大促期間出現，連天貓雙11晚會都在這一年停辦了。

一家電商市場營銷總監對媒體表示，今年雙11，一個變化是在價格管控上，品牌會更注重毛利跟折扣力度之間的平衡，許多品牌無論漲跌，都要控毛利，降低折扣力度。

中國的雙11購物節走過16個年頭，時間的跨度更從一天延長到11天，近年甚至再延長到20天以上，而今年天貓、京東、小紅書 等平台的時間跨度則分別為28天、33天、30天，還有最長的估計達到34天，成為「戰線最長」的一屆。

從微博 上觀察，可見不少網友吐槽道，「後面的雙11乾脆提前到十一假期，年年提前、年年史上最長」；「現在對雙11平台的活動，早就麻木」等言論。

上海浦東翁小姐表示，雙11活動拉長成26至34天，對她而言「沒啥好壞處，因為延長也說明買東西的人少了」，「效果好不好，我覺得未必」，至少身旁的人目前可以說買的人明顯不多。她進一步說，「啥玩意兒都沒特別便宜，300減50的優惠券作用不大」，只是雙11活動買東西會送些贈品，但其實也都沒什麼用，電商業者還不如直接把價格打下來更實際些。

北漂從事消費性產業的蔡小姐表示，商家在雙11前先漲價，之後再降價，「氣死我，一看比平常還貴了一些」，實在是降了個寂寞。在上海工作的何小姐則坦言，沒有買東西，「平常就有優惠，不需要這時候買了」。

另有北京文字工作者馮小姐表示，「現在（中國）經濟不好，很多公司都在降本增效」，很多人沒有錢了，當然不會想買東西，消費自然少了。

有數據顯示，有33.11%受訪者表示今年收入減少，需要降低消費支出，這直接導致他們在雙11的購物意願。同時，有30.14%受訪者認為今年雙11優惠規則依然複雜，浪費時間和精力。複雜的滿減、領券等規則讓消費者感到疲憊不堪，許多人覺得為了一點優惠而花費大量時間去研究規則不值得。

上游新聞引述北京社科院副研究員王鵬分析指出，今年雙11提前開打並拉長戰線的原因有多方面。隨電商競爭日益激烈，各大平台希望透過提前啟動雙11活動，搶占市場先機，吸引更多消費者注意。拉長戰線可提供消費者更多的購物時間和選擇，同時也有助於平台更好地分散物流壓力，提升使用者體驗。

然而，王鵬認為，電商平台此舉「也可能導致消費者疲勞和購物熱情的提前消耗，對後續銷售產生影響。」分析認為，最長雙11消費者的不買單，背後原因有三：一、消費理念的轉變；二、經濟情勢轉變的影響不可忽視；三、優惠規則的複雜性也是消費者購物意願下降的原因之一。