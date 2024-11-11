我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

中國電商雙11戰線拉長 消費者：味道淡了、早就麻木

記者謝守真／綜合報導
中國電商重頭戲「雙11」今年的戰線長達26至34天。（取材自新華網）
中國電商重頭戲「雙11」今年的戰線長達26至34天。（取材自新華網）

今年中國電商熱戰重頭戲「雙11」戰線高達26至34天，戰役更早啟動且跨時最長。然而，今年雙11已靜悄悄地接近尾聲，不少消費者感受到「雙11味更淡了」，甚至有人認為電商平台的戰略重心已逐漸轉為一種「例行公事」。

實際上，各平台爭搶「全網最低價」的瘋狂在這一屆雙11退潮，帶貨主播間爭奪流量、價格機制的「罵戰」也鮮少在大促期間出現，連天貓雙11晚會都在這一年停辦了。

一家電商市場營銷總監對媒體表示，今年雙11，一個變化是在價格管控上，品牌會更注重毛利跟折扣力度之間的平衡，許多品牌無論漲跌，都要控毛利，降低折扣力度。

中國的雙11購物節走過16個年頭，時間的跨度更從一天延長到11天，近年甚至再延長到20天以上，而今年天貓、京東、小紅書等平台的時間跨度則分別為28天、33天、30天，還有最長的估計達到34天，成為「戰線最長」的一屆。

微博上觀察，可見不少網友吐槽道，「後面的雙11乾脆提前到十一假期，年年提前、年年史上最長」；「現在對雙11平台的活動，早就麻木」等言論。

上海浦東翁小姐表示，雙11活動拉長成26至34天，對她而言「沒啥好壞處，因為延長也說明買東西的人少了」，「效果好不好，我覺得未必」，至少身旁的人目前可以說買的人明顯不多。她進一步說，「啥玩意兒都沒特別便宜，300減50的優惠券作用不大」，只是雙11活動買東西會送些贈品，但其實也都沒什麼用，電商業者還不如直接把價格打下來更實際些。

北漂從事消費性產業的蔡小姐表示，商家在雙11前先漲價，之後再降價，「氣死我，一看比平常還貴了一些」，實在是降了個寂寞。在上海工作的何小姐則坦言，沒有買東西，「平常就有優惠，不需要這時候買了」。

另有北京文字工作者馮小姐表示，「現在（中國）經濟不好，很多公司都在降本增效」，很多人沒有錢了，當然不會想買東西，消費自然少了。

有數據顯示，有33.11%受訪者表示今年收入減少，需要降低消費支出，這直接導致他們在雙11的購物意願。同時，有30.14%受訪者認為今年雙11優惠規則依然複雜，浪費時間和精力。複雜的滿減、領券等規則讓消費者感到疲憊不堪，許多人覺得為了一點優惠而花費大量時間去研究規則不值得。

上游新聞引述北京社科院副研究員王鵬分析指出，今年雙11提前開打並拉長戰線的原因有多方面。隨電商競爭日益激烈，各大平台希望透過提前啟動雙11活動，搶占市場先機，吸引更多消費者注意。拉長戰線可提供消費者更多的購物時間和選擇，同時也有助於平台更好地分散物流壓力，提升使用者體驗。

然而，王鵬認為，電商平台此舉「也可能導致消費者疲勞和購物熱情的提前消耗，對後續銷售產生影響。」分析認為，最長雙11消費者的不買單，背後原因有三：一、消費理念的轉變；二、經濟情勢轉變的影響不可忽視；三、優惠規則的複雜性也是消費者購物意願下降的原因之一。

電商 小紅書 微博

上一則

蒙特婁港因封鎖碼頭工人即將停擺 加劇供應鏈困境

下一則

執行長馬斯克選對邊 特斯拉市值重返1兆美元

延伸閱讀

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬
Armlogi亮相LD Micro第十七屆主會場 展示跨國電商物流新機會

Armlogi亮相LD Micro第十七屆主會場 展示跨國電商物流新機會
美國浙商物流電商協會成立 促進雙方跨境業務

美國浙商物流電商協會成立 促進雙方跨境業務
中國電商Temu疑涉販售非法商品 歐盟立案調查

中國電商Temu疑涉販售非法商品 歐盟立案調查

熱門新聞

券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

2024-11-06 21:56
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
分析師認為，若美超微不足恃，輝達除戴爾外，還可以轉單台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。（路透）

美超微落難 除了戴爾之外還有誰得利？

2024-11-05 03:10
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使