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字節跳動國際市場營收增60％ 上半年收入直逼Meta

記者陳湘瑾／綜合報導
儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元。國際市場收入增長超過60%，達到約170億美元。(路透)
儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元。國際市場收入增長超過60%，達到約170億美元。(路透)

中國媒體傳出「字節跳動」2024年上半年營收成長超過35%，達到730億美元，其中國際市場收入成長超過60%，達170億美元。這意味字節跳動2024年上半年營收不僅在中國遙遙領先，國際市場上更是逼近臉書母公司Meta。

科創板日報報導，字節跳動國際市場主要來自TikTok帶來的廣告收入，2024上半年TikTok下載量達4.8億次，是該應用程式自推出以來第二高下載量。儘管面臨美國等地的禁令限制，TikTok業務依然取得不錯增長。而隨著TikTok使用者基數不斷擴大且用戶活躍度提升，廣告市場也呈現快速增長趨勢。

Media Radar數據顯示，TikTok在2023年的廣告收入每季節節攀升，去年年度總收入達38億美元。其中媒體和娛樂廣告占比最高達30%，這部分廣告商去年為TikTok貢獻10億美元收入；在中國市場，字節跳動收入主要來自抖音和今日頭條等應用帶來的廣告和電商收入，但今年上半年受價格戰影響，商家紛紛減少廣告投放，導致增速放緩。

抖音電商今年初原本將價格力列為第一優先，之後是訂單率、月支付用戶數量，GMV則排在末位，但今年618大促銷結束後，由於GMV下滑速度超過預期，抖音宣布弱化「絕對低價」策略，下半年將重點追求GMV的增長。

廣告收入增速放緩、TikTok在海外發展前景不明下，字節跳動目前將業務重心放在AI領域，其他業務如虛擬實境業務PICO、遊戲和企業協同運作與管理平台飛書等均有不同程度收縮。大模型作為字節跳動三年來少有的大力投入新業務，目前仍處資金投入階段，尚未看到效果的顯現。

TikTok 抖音 電商

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