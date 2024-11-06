字節跳動國際市場營收增60％ 上半年收入直逼Meta

儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元。國際市場收入增長超過60%，達到約170億美元。(路透)

中國媒體傳出「字節跳動」2024年上半年營收成長超過35%，達到730億美元，其中國際市場收入成長超過60%，達170億美元。這意味字節跳動2024年上半年營收不僅在中國遙遙領先，國際市場上更是逼近臉書母公司Meta。

科創板日報報導，字節跳動國際市場主要來自TikTok 帶來的廣告收入，2024上半年TikTok下載量達4.8億次，是該應用程式自推出以來第二高下載量。儘管面臨美國等地的禁令限制，TikTok業務依然取得不錯增長。而隨著TikTok使用者基數不斷擴大且用戶活躍度提升，廣告市場也呈現快速增長趨勢。

Media Radar數據顯示，TikTok在2023年的廣告收入每季節節攀升，去年年度總收入達38億美元。其中媒體和娛樂廣告占比最高達30%，這部分廣告商去年為TikTok貢獻10億美元收入；在中國市場，字節跳動收入主要來自抖音 和今日頭條等應用帶來的廣告和電商 收入，但今年上半年受價格戰影響，商家紛紛減少廣告投放，導致增速放緩。

抖音電商今年初原本將價格力列為第一優先，之後是訂單率、月支付用戶數量，GMV則排在末位，但今年618大促銷結束後，由於GMV下滑速度超過預期，抖音宣布弱化「絕對低價」策略，下半年將重點追求GMV的增長。

廣告收入增速放緩、TikTok在海外發展前景不明下，字節跳動目前將業務重心放在AI領域，其他業務如虛擬實境業務PICO、遊戲和企業協同運作與管理平台飛書等均有不同程度收縮。大模型作為字節跳動三年來少有的大力投入新業務，目前仍處資金投入階段，尚未看到效果的顯現。