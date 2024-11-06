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中國房市低迷 紐時：房貸斷供激增威脅金融系統

財經新聞組／綜合報導

中國經濟及房市低迷，紐約時報報導，購房者因無力償還貸款，導致停繳房貸（斷供）及被法拍的住房數目激增，據官方數據，去年被沒收法拍的住房增加了43%。如果房價進一步下跌，而令住房的拍賣價也隨之而下跌，會導致銀行有損失。

中央社引述紐約時報4日報導，由於購房者無力償還房貸，中國的銀行正在把愈來愈多的住房進行法拍，房市崩潰威脅到金融系統。

報導指出，去年中國有38.9萬間住房被法拍，在法拍屋不斷增加下，許多住房第一次拍賣不成功，要拍賣第二次。第一次拍賣時，銀行會試圖以政府規定的折扣價（即比當前評估價值低20%）的價格出售住房。如果無人出價，銀行會以半價再次嘗試。

如果住房的拍賣價低於房貸應付餘額，借款人將要承擔支付差額。但是銀行和監管機構擔心這會帶來社會不穩定，所以一般都不太願意要求借款人支付差額。

在西方國家，很多借款人有購買抵押貸款保險，在拍賣未能達到需償還給銀行的貸款全額時，保險公司需向銀行支付差額。但中國只有不到0.5%的抵押貸款有這類保險，如果像許多經濟學家預測房價進一步下跌，而令拍賣價也隨之而下跌，會令銀行有損失。

拍賣 貸款 保險

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