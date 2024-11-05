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小米15手機熱賣到斷貨 總裁盧偉冰致歉：提升產能追貨中

記者林茂仁／綜合報導
小米15手機熱賣，部分版本已經出現斷貨情況。（路透）
小米15手機熱賣，部分版本已經出現斷貨情況。（路透）

小米15手機熱賣，由於市場需求遠超預期，小米15的部分版本已經出現斷貨情況。對此，小米集團中國區總裁盧偉冰4日在公開場合表達歉意，並透露公司已經緊急安排提高生產追貨中，以盡快補充庫存，滿足消費者的購買需求。

早在11月1日晚的直播活動中，小米董事長雷軍也對小米15的銷售情況表示，小米15的銷售表現異常出色，是小米過去幾代產品中最好的一次。雷軍的這番話無疑為消費者們注入了更多的信心，也進一步證明小米15在市場上的巨大吸引力。

回顧小米的歷史，每一次新產品的發布都伴隨著消費者的期待和市場的關注。而小米14系列首銷開售僅5分鐘就達到小米13系列首銷總量的6倍，這一銷售紀錄無疑為小米15的火爆銷售奠定了堅實的基礎。儘管小米15系列的起售價有所上漲，但其卓越的產品力依然讓消費者覺得物有所值。

小米15作為小米的最新旗艦產品，其硬體配置和軟體優化都達到了行業領先水平。它首發了高通驍龍8至尊版處理器，為用戶帶來了極致的性能體驗。同時，小米15還首次採用了超聲波指紋識別技術，這一創新技術不僅提高瞭解鎖速度，還大大提升了識別的準確性，為用戶帶來了更加便捷和安全的使用體驗。

除了硬體配置上的升級，小米15在外觀設計上也進行了大膽的創新。它採用了超窄四等邊螢幕設計，使得整個手機看起來更加時尚和精緻。同時，更大的電池和更快的充電速度也讓用戶在使用過程中更加無憂。這些亮點和升級使得小米15在市場上備受矚目，成為了消費者們爭相購買的對象。

面對部分版本斷貨的情況，盧偉冰表示，公司非常重視消費者的購買需求，已經緊急安排了提拉生產，並加大了原材料的採購力度，以確保能夠儘快補充庫存，滿足消費者的購買需求。同時，他也呼籲消費者們耐心等待，相信很快就能夠買到心儀的小米15產品。

小米 高通

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