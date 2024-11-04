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中國鋼價明年元旦春節看跌 業者難熬

記者黃雅慧／綜合報導

中國近期鋼價上漲，不過中國鋼鐵資訊網站鋼之家董事長吳文章認為，今年鋼價總體呈現底部抬高、震盪運行走勢，明年元旦春節前後鋼價可能回跌，預估2025年鋼價總體在行業平均成本線下方震盪運行，均價和振幅均低於2024年。

華夏時報報導，鋼之家網站在南京舉辦「2025年鋼鐵產業鏈發展形勢會議」，會上鋼鐵從業人員對未來增長普遍保持悲觀。「未來一段時間可能是最難熬的。」中國鋼鐵工業協會副會長唐祖君稱。

上海期貨交易所的數據顯示，從9月24日至今，螺紋鋼（鋼筋）期貨上漲8.97%，熱卷期貨上漲11.46%，不鏽鋼期貨上漲3.24%，線材期貨上漲5.11%。

不過，報導指出，鋼廠管理者們對行業前景普遍持謹慎態度。從參會者發言來看，今年以來，各家廠商幾乎都在主動減產，減產幅度多數在5%至10%區間。業者一方面表示自己不會擴產，另一方面呼籲同行也要珍惜目前的鋼價回暖，希望都能減產、控產。

湖南某鋼廠業者對前景表示悲觀，認為「往後走，我覺得會愈來愈困難。國際局勢動盪不安，歐盟、美國都發起了鋼材的反傾銷調查。中國國內來看，基礎設施建設實際上已經基本處於一個飽和狀態了。」

但也有樂觀論點認為，在中國官方924一攬子政策推出後，有望帶動需求。建龍集團經營總監羅立新稱，「最重要的不是去看一個絕對價格，而是要樹立一種信心。」

展望後市，鋼之家董事長吳文章認為，2025年鋼市有幾個關注點：一是中國經濟結構調整帶來的機會及歐美日發達經濟體圍堵造成的風險；二是鋼鐵行業產能過剩不可逆，併購重組將是大勢所趨；三是海外投資與建廠是把雙刃劍，企業需要小心把握；四是關注鋼鐵原燃料供應鏈安全及全球資源供求格局大調整；五是關注財政貨幣政策及化債與增發國債。

鋼鐵行業在2024堪稱度寒冬，據鋼鐵行業上市公司第3季財報顯示，27家鋼鐵冶煉上市公司中有18家出現虧損，合計虧損超過人民幣140億元，去年全年鋼企合計虧損人民幣158億元，顯示今年光第3季虧損已接近去年全年。

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