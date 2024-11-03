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金融時報：中官方向富人和企業加強查稅 影響投資人信心

編譯劉忠勇／綜合報導
自我查稅的要求在北京、上海和深圳等城市的富人之中引發不安，甚至「恐懼」。（路透）
自我查稅的要求在北京、上海和深圳等城市的富人之中引發不安，甚至「恐懼」。（路透）

中國當局最近要求富人和企業自我檢查是否有欠稅未繳的情況，英國金融時報指出，此舉可能打擊投資人對中國經濟體的信心。

近幾個月來，稅務官員要求富人和企業進行「自我檢查」確認稅款支付情況，並補繳任何不足之處。由於房地產市場低迷，地方政府正想辦法填補財政缺口。

北京政府本周將準備宣布大規模財政刺激計畫的細節，預料重點會放在恢復地方政府的財務狀況。有幾個地方政府財政吃緊到連供應商和員工都快發不出錢。經濟專家對這次刺激方案無不寄予厚望，這是9月啟動刺激措施的下一階段，目的幫助恢復家庭和投資人的信心。

一位派駐中國的稅務合夥人告訴金融時報，自我查稅的要求在北京、上海和深圳等城市的富人之中引發不安，甚至「恐懼」。這位合夥人指出，有些人根本不知道在自我檢查時該申報什麼。他也提到，許多人之前並未察覺他們的海外個人收益也要中國納稅。

金融時報取得的某市通知發現，企業在自我檢查若未發現問題，需提交蓋章的證明文件，並「保留證據以備檢查」。

知情人士告訴金融時報，當局也要求個人開始補繳個人海外投資收益在內的稅款，某些情況下甚至搬上2019年制定但很少使用的法律條款。

有律師透露，他的中國富裕客戶和稅務官員溝通，可第3季在潛在稅負上尚有「斡旋空間」。

中國政府一大收入來源土地交易收入今年前九個月較去年同期下降近25%，全國稅收下降5.3%。今年1月至9月，中國的財政總收入約為人民幣16.3兆元（約2.3兆美元），較去年同期下降2.2%。

蘇州一家中型製造公司高層透露，「地方政府顯然沒有錢」，他說，當地政府頻頻對企業處以重罰。

中國媒體第一財經報導，去年16個省份中有7個省的罰款和沒收收入顯著增加，其中重慶和北京增幅分別達到22.4%和21.9%。地方媒體報導，由於近幾個月來罰款收入的「異常」增長，有幾個地方政府已停止公布罰款收入數據。

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